Cuando Pinar del Río se hizo gigante

El sueño se consumó, las tareas se cumplieron, el avance es continuado, es otro hito para la historia: primero el homenaje a Fidel, luego el recuento de tareas con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido. Fue el día que Pinar del Río se hizo gigante, encarnó el sentimiento nacional de no olvidar jamás a los héroes y mártires de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, ni a Frank y a los miles que germinaron con su sangre la semilla de la Revolución.



Es la tercera vez que los vueltabajeros asumen un compromiso de tal magnitud, muchos fueron de los que el Comandante en Jefe convocó –en una ocasión- a producir tabaco, a otros ser abanderados de la revolución energética, con los que puso rodilla en tierra ante devastadores huracanes y que nunca le fallaron, más los descendientes, protagonistas de las batallas más recientes que igualmente heredaron la heroicidad de pinareños insignes como el coronel Manuel Lazo, pilar que colaboró con Maceo en la Invasión a Occidente, y de la capitana Isabel Rubio, ascendida por el propio Titán de Bronce, como recordara José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido, al realizar las conclusiones.



En su intervención Machado Ventura puntualizó en trascendentales momentos de Fidel con los vueltabajeros, de como explicaba la precaria situación de Pinar del Río al triunfo en 1959, cuando la situación era tan crítica que al evaluarla hoy se constata que ahora existen 18 veces más médicos y 112 veces más enfermeras que en aquella época; también pormenorizó en el desarrollo que se ha propiciado en la economía, aunque aclaró lo mucho que queda por hacer. Reconoció la labor de los tabacaleros y el beneficio al país con una cosecha extraordinaria, el aprovechamiento de las bondades del clima para la producción arrocera y como se trabaja por un hogar decoroso, con el plan estatal y con los subsidios a los más necesitados.



Apeló al recuerdo de como los pinareños se sumaron al Moncada, mayoritariamente de Artemisa y algunos de la ciudad; del criminal asesinato que puso fin a la vida de los hermanos Sergio y Luis Saíz Montes de Oca, del aporte del Frente Guerrillero y la lucha insurreccional.



El Segundo Secretario explicó algunos de los avances económicos que fueron parte del motivo para que el Buró Político decidiera otorgar la sede, porque Pinar del Río ha mantenido su trabajo sostenido, fue pionera en la Voluntad Hidráulica y en la Revolución Energética. Y fue portador de una felicitación especial para Gladys Martínez Verdecia, primera secretaria del Partido y Ernesto Barreto Castillo, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, por organizar las fuerzas y los recursos y conducir sabiamente al pueblo y a los trabajadores en la consecución de los éxitos más recientes.



Al final, Machado abundó en los pronunciamientos del General de Ejército Raúl Castro, en la clausura de la última sesión de la Asamblea Nacional, en respuesta a la compleja situación internacional, a las manifestaciones de la política de los Estados Unidos y a las acciones injerencistas en Venezuela, en contubernio con algunos países latinoamericanos y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que se ha convertido en un peón del imperialismo, por lo que Cuba rechaza todas las insinuaciones y las acciones enemigas contra el hermano pueblo venezolano.



En su intervención Gladys Martínez Verdecia, miembro del Comité Central del Partido, enfatizó: “Las etapas de los pueblos no se cuentan por sus épocas de sometimiento infructuosas, sino por sus instantes de rebelión”, expresó el autor intelectual del Moncada, y aquel rayo de luz que en el año de su Centenario, en la mañana de la Santa Ana, iluminó las terribles tinieblas en que se debatía herido pero rebelde nuestro pueblo, quedó inscrito para la historia como una de las más significativas acciones de rebelión de los cubanos, por el patriotismo ejemplar y el gran desprendimiento de los participantes.



“La situación tan crítica que vivía el país en aquel momento fue magistralmente denunciada por el intrépido líder de aquel grupo de jóvenes, quedando plasmada en un documento histórico devenido en Programa para la lucha revolucionaria: “La Historia me absolverá”.



Y añadió: “Celebrar el acto nacional por el 64 Aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en nuestra provincia, constituye un altísimo reconocimiento a la participación de su pueblo, en la materialización de cada esfuerzo de la Revolución por transformar tal situación. Los pinareños estamos extraordinariamente felices y agradecidos por esta posibilidad.



“Tal decisión es, además, una inobjetable prueba de confianza que sabremos asumir dignamente, para continuar la obra de la Revolución en Vueltabajo, como hizo el Titán de Bronce en su campaña de occidente hace casi 120 años y rendir merecido homenaje a todos los participantes en esta gesta heroica, especialmente a los jóvenes que ofrendaron su vida en las acciones y en los días sucesivos al 26 de Julio de 1953, cuando eran perseguidos, torturados y masacrados salvajemente”.



Luego explicó cuanto entusiasmo generó la adjudicación de la sede en cada institución y en cada barrio, el júbilo y entusiasmo de los colectivos “permitió impulsar el cumplimiento de los objetivos económicos previstos para la etapa y avanzar en la remodelación o construcción de más de 200 obras”.



Los pinareños realmente están muy felices, porque su tasa de mortalidad infantil al cierre de 2016 alcanzó la cifra de 2.1 por cada mil nacidos vivos, la más baja del país por dos años consecutivos y en estos momentos se encuentra en 1.7, además de que toda persona que se vaya a intervenir quirúrgicamente tiene su sangre asegurada y la industria de hemoderivados cuenta con la materia prima suficiente, gracias al aporte de nuestro pueblo, a los CDR y al sistema de Salud.



De igual forma enumeró resultados meritorios en el deporte, la cultura, la ciencia, en las ventas netas de bienes y servicios, en mayores ofertas a la población, aunque insuficientes, al no poder cubrir todas las necesidades, el incremento sostenido de producciones como el arroz, la madera aserrada, huevos, carne de cerdo y miel de abeja. La leche, concluyó el año 2016 con las cifras pactadas cumplidas, al igual que en el presente año. La producción y comercialización de viandas no satisface en varios renglones las necesidades de la población.



También hay extraordinarios avances en el índice de electrificación de viviendas al 99.56 por ciento, solo restan por electrificar 694 hogares aislados y se haría mediante paneles solares, aparte de que la provincia disfruta de 56 zonas wifi y 57 radios base para la telefonía celular.



Y lo más significativo es la inversión minera –en Santa Lucía- que se ejecuta con capital mixto y va a sobrepasar los 270 millones de dólares, la cual comenzará próximamente la producción para la exportación de plomo y zinc.



Y puntualizó “Debemos continuar impulsando con énfasis el programa productivo de alimentos y la recuperación de la vivienda, porque el pueblo no nos mide por el esfuerzo, sino por el resultado”.



Para concluir fue muy enfática al expresar: “A Raúl y al Partido le reafirmamos que aquí estamos, fuertes y combativos, defendiendo y desarrollando el occidente. Nos dijeron ¡Sí se puede!... ¡y pudimos!



El acto, que comenzó con puntualidad cronométrica, realizó el tradicional pase de lista de los caídos en el Moncada, presentes en el corazón de los cubanos y seguidamente desfilaron por el escenario manifestaciones culturales con sello artístico y patriótico, donde no faltaron los repentistas, que alegraron la todavía fresca mañana de este 26 de julio, cuando Pinar del Río otra vez se hizo gigante.



