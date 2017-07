El 26 en su gente

Carlos Miguel Morales. / Foto: Jaliosky Ajete

Ayer todos fueron uno, se escuchó siempre la misma voz, el mismo canto, la misma convicción. La gente ayer se parecían unos a otros, fueron fundidos en pensamiento, en ideas, en colores, en banderas... y es que ayer, todos fueron moncadistas.

La historia se recordó en plena plaza, los asaltantes se repetían en el auditorio, el 26 de Julio de este 2017 resucitó a ese mismo día hace 64 años, mientras que los recuerdos aparecidos fueron señales convincentes de que el pueblo pinareño esperaba con ansias la fecha.



Fue otra vez la rebeldía de los cubanos la que predominó, en esta ocasión convertida en devoción al más grande de los bravíos, no hubo dudas, porque allí estuvo, sembrado en cada corazón.



La voz de algunos, constituyó la voz de muchos y las palabras se repetían, porque la ocasión significó lo mismo para cada vueltabajero.



Owen Castañeda mostró su agradecimiento por ser uno de los elegidos y ratificó que pueden contar con la juventud, esa en la que confió la Revolución, “aquí vinimos hoy a demostrar que siempre estamos presentes, seguiremos el legado de nuestro Fidel, que sabemos está en nuestro pensamiento, en la labor diaria de las nuevas generaciones y todos los cubanos.



“Me siento privilegiado, estuve entre los 10 mil, nuevamente disfruté la emoción de que mi provincia fuera sede del 26 de Julio, viví la efervescencia del 2000 y la de este año aún más, porque estuve aquí, sentado en la tribuna. El séptimo mes llegó en el mejor momento, pues Pinar del Río se renueva en su aniversario 150, la dicha nuestra es doble”.



Por su parte Maritza Lazo se siente más que orgullosa, complacida por la oportunidad única.



Maritza Lazo. / Foto: Jaliosky Ajete



“Esperé con ansias este día y salió como esperábamos, todo muy bonito, muy organizado, las acciones en espera del día de hoy fueron concatenándose perfectamente con el aniversario de la ciudad, la cual está más que hermosa, indiscutiblemente.



“El 26 vino a agilizar las tantas acciones que se realizaban, coincidió con la reanimación y agradecidos estamos todos, pues se lograron muchas más cosas buenas.



“Fue emocionante tener a la máxima dirección del país tan solo a pocos metros y eso motiva a cualquier cubano, me hubiera gustado tener a Raúl de cerca y decirle que los pinareños estamos aquí y que le damos la bienvenida a nuestra tierra. Estar en esta plaza me llenó de fuerzas para ser cada día mejor trabajadora y ser humano.



Amaury Delgado reconoce el papel de la población en el embellecimiento de su plaza y de su pequeño espacio en los barrios a partir de iniciativas propias.



“Pinar del Río fue ganadora de la sede a través de una disputa en franca armonía y hoy es evidente la conmoción revolucionaria, que no forma parte de la convocatoria estatal sino del compromiso del pueblo, el cual demostró estar identificado con el proceso revolucionario.



Leydiana Delgado Torres confesó sentir una emoción extraordinaria a flor de piel, esa que no se expresa en palabras, y su pensar también fue el de muchos jóvenes que presenciaron la fiesta de los moncadistas en tierras pinareñas.



Leydiana Delgado Torres. / Foto: Jaliosky Ajete



“Es mi primer 26 como sede y aún estoy emocionada por ello, esto ha sido una fiesta, nunca había vivido una experiencia así, estoy conmovida por cumplirse el deseo de participar en un momento tan importante de la historia del país. Sin dudas el día de hoy se quedará para siempre en mi recuerdo para después contarle a mis hijos, el honor que me tocó.



Esperábamos ávidos, con grandes expectativas, no dormimos anoche con las ganas de llegar a la plaza y convivir, al menos por una hora, con las más genuinas expresiones de patriotismo, con nuestros líderes y hoy esto ha sido un levantamiento total, excusa para, en los días venideros, seguir con el compromiso en alto.



En nombre de los jóvenes también estuvo Carlos Miguel Morales, quien ve en la oportunidad de formar parte de la tropa élite que permaneció en la plaza, un compromiso alto, no tan solo con los héroes y mártires, sino con la dirección histórica del país.



Carlos Miguel, hace 17 años, tuvo la posibilidad de participar en la Plaza, pero con un detalle particular, estaba el Comandante allí, para pronunciar las palabras centrales del acto. Fue acompañado de la familia, de los cederistas, pero esta vez sintió que, al no estar Fidel físicamente, se creaba más compromiso, más ímpetu de lucha.



“Este tiempo que estuvimos aquí sentados, fue una experiencia muy valiosa desde lo personal y va a contribuir a elevar el compromiso individual. Vine hoy con otra responsabilidad, quizás mayúscula, con otra madurez, otra mirada, pues veo a mi sociedad desde otra perspectiva.



“Pero primero que todo, pienso que aquí estuvo presente Fidel, las ideas de Mella y las del Che, la juventud pinareña se presentó en total correspondencia con la historia de la Patria, con el legado que nos ha tocado vivir, porque somos consecuentes con nuestra acción y con nuestro pensamiento.