Transportación para el acto por el 26 de Julio

La Comisión de transportación encargada de viabilizar el traslado hacia la Plaza de la Revolución y de retorno a sus puntos de partida de los asistentes al acto por el Día de la Rebeldía Nacional, orientó un grupo de indicaciones a seguir por los participantes y los conductores de los vehículos.

Para facilitar el reconocimiento de los ómnibus por los asistentes, cada uno tendrá su identificación con el nombre del municipio y el número correspondiente.



En cada consejo popular de los previstos a participar se determinaron puntos de recogida, diferenciando acreditados y no acreditados.

Los acreditados que vienen en ómnibus entrarán por la calle Colón (puente del río Guamá) y los no acreditados irán directo a los parqueos.



Las guaguas de los acreditados tendrán su parqueo en el estadio Capitán San Luis y las de los no acreditados en las calles de Primera a Quinta del reparto Hermanos Cruz.



La salida de los vehículos de sus parqueos se realizará una hora después de concluir el acto. Cada participante debe trasladarse lo más rápido posible hacia el lugar donde esté el carro en que vino.



De ocurrir algún imprevisto en la caravana, no se admite que los pasajeros bajen del ómnibus. Además, no se realizarán paradas, excepto las planificadas.



Los acreditados por el municipio Pinar del Río que residan fuera de este, su traslado será responsabilidad del organismo que desde la capital los acreditó.



Se prohíbe el traslado masivo en transporte colectivo no previsto en el plan de transportación.



HORARIOS Y PUNTOS DE SALIDA



Los acreditados para asistir al acto saldrán desde la sede de los comités municipales del Partido en Mantua a las 2:00 a.m., Sandino (3:00), Minas de Matahambre (3:00), La Palma (3:00), Guane (3:00), Viñales (4:00), y San Juan y Martínez (4:00).



Desde las sedes del Poder Popular en San Luis y Consolación del Sur la salida será a las cuatro de la mañana.



Asistirán a la conmemoración del 26 de Julio otros acreditados de Minas de Matahambre que saldrán a las 2:30 de la madrugada desde La Sabana; del parque de Puerto Esperanza (3:00 a.m.); del parque de Los Palacios (3:30); y desde la piscina de El Corojo (3:30).



LOS DEL MUNICIPIO PINAR DEL RÍO



En el municipio Pinar del Río, tanto los acreditados como los interesados en participar en la conmemoración que residen en los consejos populares más alejados de la ciudad serán trasladados hasta la Plaza de la Revolución en ómnibus que saldrán en los horarios y puntos que aparecen a continuación. Aclaramos que los nombres en negritas corresponden a los sitios en que se recogerán a los no acreditados.



En el consejo popular La Coloma, del estrado principal saldrán a las 4:00 a.m. y del Combinado Pesquero a las 3:40.



Las Taironas tiene previsto realizar la recogida a las 4:00 a.m. en el punto de recogida de la secundaria, en el kilómetro 12; y a las 4:10 en la entrada al monumento. De la Ensuna partirán a las 4:00 a.m.; a las 4:05 del kilómetro ocho; y también a esa hora del monumento Las Taironas.



Los de San Vicente, a las 4:00 del batey de la UEB Maquinaria; a las 4:05 del entronque de San Vicente; a las 4:15 del contenedor de Cimex de los Camilitos; 4:20 de la entrada al matadero de aves; y a las 4:25 de la fábrica de vinos. Del batey de San Vicente saldrán los participantes a las 3:50 a.m.; de la escuela primaria Granma a las 4:00; y a las 4:10 de los Camilitos.



Del consejo popular Briones Montoto, de Cayo del Pilar se saldrá a las 3:00 a.m.; y de Tabaco a las 4:10. Los acreditados partirán de la escogida V-10-6 a las 4:10.



De Las Ovas, de la plazoleta Cuba Nueva a las 4:10 y a las 4:40 del parque Martí. Del seminternado Pepe Chepe partirán los ómnibus a las 4:40.



Los de La Conchita, de la parada del entronque de Las Ovas a las 4:00 a.m. y del crucero La Conchita a las 4:10. A las 4:10 partirán los vehículos desde la sala de video.



Aguas claras movilizará a sus representantes a las 4:30 desde el kilómetro 13.5 frente a la valla del Che y desde el kilómetro 7.5 a las 4:40. A las 4:30 saldrán los acreditados desde la escuela primaria Francisco Arango.



Del consejo popular La Guabina se trasladarán desde Guanito a las 3:30 a.m.; y de la Guabina a las 4:10.



Jagüey Cuyují movilizará a las 4:45 desde la base de ambulancias y desde la bodega del kilómetro cuatro de Luis Lazo. El resto de los participantes saldrá a las 4:45 de la Forestal.



Los de El Vizcaíno saldrán a las 4:30 a.m. desde la UEB Tabaco y del punto de embarque del kilómetro cuatro. A las 4:20 saldrán los acreditados de la carpintería de La Ceiba.