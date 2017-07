El “Milanés” y su magia

El costo del mantenimiento del local ascendió a 100 000 CUC. / Foto: Januar Valdés

Atrás quedó el ajetreo y las nubes de polvo en el interior del “Milanés”, así como los obreros con latas de pintura, bombillas nuevas, alfombras... Ya es 25 de julio y a las nueve de la noche, la sala- teatro recibirá a los invitados a la gala en saludo al Día de la Rebeldía Nacional.

En apenas una veintena de días se ha acometido un trabajo gigantesco de mantenimiento que incluye la renovación del sistema hidráulico y la mecánica escénica; la instalación de dos equipos de aire acondicionado de 25 toneladas cada uno; la sustitución del alfombrado y las cerraduras de cada puerta; la pintura; el tapizado y barnizado de las 502 butacas; el retoque del decorado interior, a cargo del artista de la plástica Julio César Banasco y la restauración del patio La Piscuala: todo ello por el costo de 100 000 pesos en moneda convertible, según informó a nuestro semanario José Miguel Caveda Guerra, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas.



“Ahora nos toca a los pinareños velar por la conservación de este emblemático lugar”, exhortó el directivo.



Sí que es importante el “Milanés”. Existe desde los tiempos en que las señoras llevaban corsés ceñidos a sus estrechas cinturas, vestidos de encaje y se abanicaban con elegancia en el zaguán, mientras los hombres se ocupaban de exprimir el zumo de las vegas y a los esclavos.



El periodista, investigador y crítico Aldo Martínez Malo refiere en su libro El Milanés ¡a escena!, que hacia 1838, se erigió en la calle Mayor, esquina al camino a Río Feo (actual calle Rafael Morales) un local provisional de tablas y guano, para representaciones que en 1845 sería sustituido por otro inmueble: El teatro Lope de Vega, de techo de tejas y paredes de madera, propiedad de Viñas y Gener, situado en la esquina de las calles Real y Colón, donde hoy radica el “Milanés”.



La compañía mexicana de ópera, operetas y zarzuelas de Luis Baca, tuvo a bien estrenar el escenario.



Cuentan que en varias ocasiones los dueños consintieron hospedar en la platea a las tropas españolas acantonadas en la provincia.

También se organizaron en el local pomposos bailes. Con tales fines se retiraban los bancos que servían de lunetarios.



En 1880 el licenciado Félix del Pino Díaz compró el inmueble y modificó su estructura totalmente: levantó paredes de mampostería, edificó un amplio portal decorado con medios puntos de ladrillos, descansando sobre horcones de madera, cielo raso y entresuelo de bajo puntal habitado por los empleados, llenó el salón principal de bancos de madera que podían alojar hasta seis personas, instaló palcos separados por barandas de madera y faroles de gas para alumbrar el recinto, contrató a un bastonero: personaje de atuendo colorido y con un alto bastón de madera, encargado de mantener el orden interior durante las escenificaciones.



Martínez Malo apunta en su investigación que en el año 1897, el ayuntamiento pagó al dueño una suma de dinero, para que alojara en el recinto a varias familias reconcentradas por el “Bando” de Valeriano Weyler.



Un año más tarde, cesó la guerra. El 28 de noviembre los españoles abandonaron la ciudad e irrumpieron en Vueltabajo las tropas cubanas lidereadas por Juan Clemente de la Rosa. En el “Lope de Vega”, se ofrecieron un banquete y un baile para honrar a los generales mambises Juan Lorente de la Rosa y a su acompañante Antonio Varona. La víspera, Félix del Pino le cambió el nombre a su teatro por el de José Jacinto Milanés, como el sufrido poeta y dramaturgo matancero, voz imprescindible del primer romanticismo en la Isla.



Llegó el siglo XX y varias personalidades del arte universal engalanaron con su presencia el coliseo pinareño, entre ellos la vedette mexicana Esperanza Iris, nombrada por sus coterráneos “reina de la opereta” y “emperatriz de la gracia”; el director de orquesta Gonzalo Roig; la gran Rita Montaner; la compañía del actor mexicano Chaflán; el tenor barcelonés Hipólito Lázaro, tan popular por entonces, que una multitud se congregó en derredor del teatro. El artista pidió que dejaran las ventanas abiertas para que escucharan los que se quedaron sin entradas. Dicen los periódicos de la época que cuando finalizó la función, Hipólito salió a la calle seguido de sus admiradoras, cantando fragmentos de las óperas que lo hicieron famoso.



Surgió el teatro Aida en 1939 y robó el esplendor al pequeño teatro, absorbió los mejores espectáculos, contrató a las figuras del momento. En lo adelante, el “Milanés” insertó en su programación películas taquilleras de superhéroes y de vaqueros del oeste americano.



“Solía frecuentar el cine Milanés en los primeros años de la Revolución”, evoca el periodista de Guerrillero Edmundo Alemany Gutiérrez y prosigue: “La fachada y el lunetario eran como los de ahora, pero los asientos estaban deteriorados. Al costado, donde está La Piscuala, había una cafetería en la que se vendían dulces, refrescos y bombones.



“Los domingos, temprano, empezaba la matiné y uno podía quedarse hasta el final de la tarde y ver cuatro o cinco películas seguidas.

En los intermedios proyectaban muñequitos –cartones–, como les decían. Con frecuencia se partían los rollos y los espectadores empezaban a gritar: ´Cojo, suelta la botella´. El cojo, supongo, debió ser un proyeccionista dado a las borracheras y la frase se quedó en la memoria popular.



“La gente gustaba mucho de ese cine de aventuras, de pistoleros y charros mexicanos, filmes de segunda y tercera mano, ya que nunca estrenaban nada allí. Yo tenía unos 10 años y el señor de la puerta –el único chino gordo que he visto en mi vida– me dejaba entrar gratis porque era amigo de mi padre.



Pero mi viejo me advertía que nunca subiera a la última planta, la guanajera, porque el sitio, estaba contaminado de chinches”.



En octubre de 1967 el local fue cerrado por trabajos de restauración que se prolongaron ocho años. La reapertura aconteció el tres de octubre de 1975. Ese día el Grupo Lírico de Pinar del Río presentó la zarzuela de Ernesto Lecuona El cafetal.



Domingo Giraldo Hernández, alias Chin, evoca con gozo los tiempos en que laboraba como técnico en el “Milanés”, aunque por ratos se queja de los cabezales sucios de su memoria:



“Empecé como aficionado de la actuación, pero mi dicción era mala y opté por dedicarme a la luminotécnica. Nos daban unas maderas y unos cataos para que montáramos unas pizarras rústicas. Cada pizarrita, llevaba 16 cataos”, dice.



“La misión de un luminotécnico no consiste solo en tirar las luces. Tienes que saber el momento justo en que las pones, por qué lo haces, cuál es la intención. Debes dar iniciativas al director artístico del espectáculo. Llegas a dominar los bocadillos completos de los actores. Si un día se ausenta uno de ellos tú podrías sustituirlo.



“Del teatro me gusta todo. Me apliqué también de tramoyista con Águedo Caro, un negrito muy bueno del que aprendí mucho. El tramoyista es el que monta los telones y la escenografía.



“Luego pasé pequeños cursos en La Habana de dirección artística, maquillaje de defecto y hasta aprendí a construir reflectores con un profesor argentino. Son equipos de luces rudimentarios elaborados con latas y un bombillo traído de afuera. Hice uno que duró como 15 años”.



Chin estuvo en el rodaje de algunas escenas de La Bella del Alhambra en el “Milanés”. Hay un plano breve del filme donde aparece cargando un panel, “Yo sé el minuto exacto cuando salgo pero nadie más puede reconocerme”, afirma y esta realidad le provoca mucha risa.



Hace años se jubiló pero sigue colaborando con los teatristas pinareños que lo consultan a menudo. Chin anda oloroso y animado por la vida, con su pelo blanco bien peinado y su caja de herramientas que lo arreglan todo. Su nombre, el de sus colegas técnicos, quizá nunca aparezcan en un libro, ni se mencionen al final de los espectáculos. Los hombres como Chin no reciben aplausos del público; pero gracias a ellos, es posible la magia del teatro.



Foto: Januar Valdés



Foto: Januar Valdés



Foto: Januar Valdés



Foto: Januar Valdés



Foto: Januar Valdés



Foto: Januar Valdés



Foto: Januar Valdés



Foto: Januar Valdés



Foto: Januar Valdés



La restauración del decorado estuvo a cargo del artista de la plástica Julio César Banasco. / Foto: Januar Valdés