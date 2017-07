Reconoce Ministra de Comercio Interior resultados de los pinareños

Dainelys Secret. / Foto: Pedro Paredes Hernández

En breve recorrido que realizara Mary Blanca Ortega Barredo, ministra de Comercio Interior (Mincin) por establecimientos pertenecientes al sector en la ciudad Pinar del Río, reconoció los avances que consolidan en diversas actividades.

Resaltó en especial la recuperación de la infraestructura inmobiliaria, en la cual trabajan hace varios años y que no solo abarca las unidades gastronómicas, sino que llega hasta los mercados Ideal, industriales y las bodegas, las cuales, enfatizó, son los centros a que asiste con mayor frecuencia la población.



En cuanto a la gestión que realiza la Empresa Provincial de Servicios Técnicos Personales y del Hogar, como facilitadora de espacios bajo la modalidad de arrendamiento a trabajadores no estatales, la valoró de muy positiva, y significó la contribución que hace al reordenamiento urbanístico, a potenciar mejores prestaciones y mayor diversidad de ellas, incidiendo también sobre la legalidad y disciplina de los arrendatarios.



El recorrido incluyó centros en proceso constructivo como parte del programa por el Aniversario 150 del otorgamiento del título de ciudad a Pinar del Río y por la celebración del acto nacional por el 26 de julio, estuvo en el bazar, la heladería Coppelia, el atelier la Ópera y el salón de belleza Ilusión. Interesándose por el chequeo a los cronogramas, formatos y servicios con que funcionarán, así como disponibilidad de equipamientos, entre otros detalles.



También visitó centros que ya fueron remozados gracias a este programa como el Fruticuba, El Ligerito, El Anón, El Barquito y el hotel La Marina, en este último insistió en la necesidad de seguir recuperando la actividad de alojamiento, aunque reconoció que ya los estándares son superiores y que el reto es llevarlos a la excelencia.



En la tienda Sensación, reflexionó sobre la necesaria sostenibilidad que requiere un centro comercial de esta naturaleza, para no crear descontento en la población, pue no solo se trata de tener una tienda confortable, sino surtida, y en tal sentido recomendó estrategias para priorizar los abastecimientos, comprobó la disponibilidad de mercancías en el almacén y elogió la ambientación y decorado de la misma.



En cuanto a la Casa del Vino, realzó el hecho de aprovechar espacios que, aunque no posean grandes dimensiones, multipliquen las ofertas y opciones que ofrece el sector.



Precios, tipo de elaboraciones culinarias, condiciones higiénico sanitarias de la cocina, formato y horarios, fueron temas de las interrogantes que realizó en el restaurante El Marino, donde pudo apreciar la pecera que en lo sucesivo permitirá que incluyan en la carta, la opción de que el cliente escoja la langosta viva que desea consumir.



En la peluquería Dainelys Secret, la floristería Detalles con Amor y la relojería Martí, indagó sobre el proceso de licitación de los espacios, horarios, vínculo de los arrendatarios con la Empresa e intercambió con los clientes para conocer el nivel de satisfacción con los servicios que reciben.



La necesidad de incluir la reparación de cocinas de gas licuado entre los servicios del taller de equipos del Programa de Ahorro de Energía en Cuba (PAEC) la abordó en dicho centro y supo que ya realizaron cursos de capacitación a los técnicos para este fin.



La entrega de la distinción Unidad Modelo a la heladería El Ligerito, fue un reconocimiento a ese establecimiento, que llevó implícito el de todos los trabajadores del Comercio en la provincia, a los cuales trasmitió una felicitación.



Ortega Barredo, afirmó que lo que pudo ver, no es fruto del quehacer de un día o algunas semanas, que se aprecian resultados del esfuerzo continuado de varios años y en distintas esferas.



La acompañaron en el recorrido Miriam Pérez y Mirurgia Ramírez, viceministra y directora general de servicios del Mincin respectivamente, así como Regla Ferrer, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial (CAP), Manuel Collera, director del Grupo Empresarial de Comercio Pinar del Río y otros directivos y funcionarios de las distintas entidades que operan en la ciudad.



Pidió que trasmitieran en su nombre un reconocimiento al colectivo de Almacenes Universales, única entidad de su tipo en el país que por dos años consecutivos obtuvo calificación de aceptable en la visita de control interno.



Dainelys Secret. / Foto: Pedro Paredes Hernández



Entregan distinción a unidad modelo. / Foto: Pedro Paredes Hernández



Lobby del hotel La Marina. / Foto: Pedro Paredes Hernández



Relojería Martí. / Foto: Pedro Paredes Hernández



Restaurante El Marino. / Foto: Pedro Paredes Hernández



Tienda Sensación. / Foto: Pedro Paredes Hernández