Pueblo somos todos

Foto: Pedro Paredes Hernández

La sede nacional por el acto del 26 de Julio en el aniversario 64 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, fue otorgada a Pinar del Río. Sobre razones para su merecimiento y compromisos futuros, dialogamos con Gladys Martínez Verdecia, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia desde el año 2009, quien no oculta su satisfacción por este hecho.



Transcurrieron 17 años desde el último 26 en Pinar, este otorgamiento lleva implícito un reconocimiento ¿qué ha hecho posible tales resultados?



“El Buró Político estableció hace varios años que la sede no se otorgara a partir de una emulación, obtenerla no significa poseer los mejores indicadores, pero indudablemente, debe haber estabilidad en el trabajo y resultados favorables. Se analizan un conjunto de factores, para que el pueblo la reciba sintiendo que la merece.



“Pinar del Río tiene un comportamiento adecuado en aspectos relacionados con el plan de la economía y la ejecución del presupuesto, con crecimiento y cumplimiento, por ejemplo, en la circulación y producción mercantil de manera general.



“En una visita de Esteban Lazo a la provincia, sugirió que estábamos en condiciones de lograr que todos los municipios tuvieran superávit, entonces eran ocho con ese indicador positivo, se trabajó desde el Gobierno, con el apoyo del Partido; el último que incorporamos fue el de La Palma, por el peso que tienen allí los sectores de Educación y la Salud. Hoy los 11 alcanzan ingresos superiores a las ejecuciones del presupuesto.



“En la producción tabacalera, hay un crecimiento significativo, si bien es cierto que no alcanzamos los resultados deseados en la campaña 2015-2016, por las condiciones climatológicas, podemos calificarla de buena, se sembraron 17 000 hectáreas y en la que estamos cerrando, 18 003. Ahora en el acopio debemos llegar a las 19 000 toneladas, todavía no podemos dar una cifra exacta, pero hay un esfuerzo grande de los tabacaleros y los campesinos, que son el sustento de los resultados de la Agricultura.



“Y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) también decide con el trabajo político hecho con sus estructuras, y el fortalecimiento de las cooperativas, son elementos que pesaron en el análisis, aunque no creo que el Buró Político tuvo solo en cuenta el cumplimiento de indica-dores económicos.



“Pinar del Río es una provincia que, a lo interno de sus organizaciones y de manera particular el Partido, ha tenido una estabilidad. Logramos hace dos años contener el decrecimiento de la militancia, llegamos al VII Congreso con aumento de la membresía y en el 2016 hicimos más de 2 200 procesos.



Tenemos más de 41 700 militantes y más de 20 000 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en una pequeña escala la juventud también creció el año pasado.



“No obstante, creemos que con la juventud todavía nos queda muchísimo por hacer y no solo con los militantes, hay potencial para seguir trabajando con los jóvenes en sentido general.



“La provincia mantiene resultados sostenidos en los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en este corte cerramos en primer lugar a nivel de país, con anterioridad se nos otorgó la sede por el acto nacional y aspiramos a tenerla nuevamente. Es una organización que agrupa a la mayoría y eso dice mucho del estado político moral de la población.



“Concluimos recientemente un proceso de rendición de cuenta de los delegados a sus electores, estamos inmersos en uno eleccionario y cuando analizamos los resultados del pasado, tanto en asistencia a las urnas, como en calidad de los votos, el territorio obtuvo indicadores positivos.



“Asimismo en otros sectores, como el Inder y Salud Pública, con una mortalidad infantil de 2,1 por cada mil nacidos vivos en el 2016, que hoy sostenemos, y cero muertes maternas.



En Educación, la promoción, continuidad de estudios y la retención escolar están bien y consolidadas. La universidad Hermanos Saíz Montes de Oca fue acreditada como institución certificada, un paso importante, porque ya no hablamos solo de la enseñanza general, sino de la Educación Superior.



“Todos estos son elementos de peso, y algo que distingue en los últimos tiempos el quehacer de la provincia es el trabajo por el aniversario 150 del otorgamiento del título de ciudad a Pinar del Río, impulsando un número importante de obras, permitiendo que el pueblo se sienta parte, con las principales autoridades en todos los escenarios, incidiendo sobre el estado político moral de la población. Es un momento muy propicio para acoger esta sede”.



En la actualización del modelo económico cubano se trabaja el plan de desarrollo nacional hasta el 2030, a grandes rasgos ¿cuáles serán las principales transformaciones que ocurrirán en la provincia durante la próxima década?



“Los pinareños asumimos un compromiso con la producción tabacalera, nos identifica y tenemos un peso importante; es esencial, hay un programa perspectivo de crecimiento, en una primera etapa hasta el 2020, ya se trabaja hasta el 2030; implica inversiones, pero, sobre todo, mucho esfuerzo humano para lograrlo.



“Consolidar no solo la producción, sino la calidad de la capa, es de las cosas donde no alcanzamos todavía los niveles que se requieren y hay que potenciarla para dar un aporte importante al país, representa una fuente de ingresos de divisas para cubrir otras necesidades.



El tabaco es nuestra actividad fundamental, además de la significación histórica y social, muchos pinareños dependen económicamente de él.



“Se incorporan nuevas áreas e inversiones, pero demandan mayor entrega para lograr lo que aspiramos y es una tarea en la que debemos centrarnos las autoridades de la provincia. También hay un plan perspectivo para el crecimiento de la producción de arroz, otro renglón en el cual contribuimos mucho.



“Hablo primero de la agricultura, porque tenemos responsabilidad en la sustitución de importaciones, y en generar más exportaciones; en la medida que logremos autoabastecernos de otras producciones, dejaremos de ser una carga para el país.



“Hay otras inversiones en desarrollo, como la minería que marcha a buen ritmo. Es una actividad que levantó el espíritu de la gente en Minas de Matahambre, donde había fluctuación de la fuerza laboral hacia otros sectores y territorios.



“En el Turismo, todavía hay potencialidades por explotar en Viñales, pensando en lo que podemos hacer nosotros desde aquí, con propuestas de inversiones significativas, eso daría un despegue importante a la economía de la provincia, con un impacto en el nivel de vida de la población.



“Avanzamos en la creación de los parques fotovoltaicos, y con la necesidad de fomentar el uso de las energías renovables, de transformar la matriz energética del país, la Empresa de Componentes Electrónicos puede hacer una gran contribución. Me permito un reconocimiento a quienes mantuvieron viva la fábrica, porque en los años del periodo especial estuvo a punto de cerrar y contamos con ella gracias al ingenio de directivos y trabajadores, muchos están todavía allí y es lo que permitió al Ministerio realizar inversiones.



“Hay que continuar buscando fuentes de financiamiento, a veces esperamos por el plan de la economía, y las administraciones tienen que gestionar el desarrollo de inversiones, a la par de proyectos que permitan la implementación; en la medida que podamos introducirnos en determinados mercados, tributaremos al desarrollo del territorio.



“Pinar del Río ha trabajado en los planes para el desarrollo de los municipios. La Universidad y el Grupo de Desarrollo, han tenido un peso importante, y se visualizan las potencialidades hacia el 2030, la provincia puede tener un alcance superior en programas estratégicos, que impactarán sobre el nivel de vida de la población”.



La informatización de la sociedad, el acceso a nuevas tecnologías, a plataformas periodísticas de diversos orígenes y frecuentemente adversos a Cuba, modifican el escenario para el accionar de las organizaciones políticas. ¿Cómo enfrenta hoy el Partido estos retos?



“La única manera es seguir preparando a la juventud y que, adentrándose en esas nuevas tecnologías, conozcan el papel que les corresponde en la defensa de la Revolución. En el sistema de trabajo del Partido hay intercambios periódicos con los jóvenes, los estudiantes, los campesinos y los trabajadores, pues el vínculo con las masas es lo que permite poder influir sobre la conciencia de la gente.



“Estamos en diversos escenarios, por ejemplo, encuentros con los estudiantes de la Universidad, hablamos de disímiles temas, los actualizamos de la situación en el territorio.



“El reto está en que el Partido no pierda el vínculo con las masas, que trabaje de conjunto con las administraciones en la solución de los problemas, para llevar mayor información, esa es nuestra responsabilidad, la población tiene insatisfacciones y les faltan los argumentos para esclarecerlas.



“Tenemos un sistema de opinión del pueblo, pero nos retroalimentamos de otras fuentes como el Ministerio del Interior y del estudio de clima sociopolítico, que recientemente concluyó. De hecho, aun cuando no superamos los indicadores del 2013, sí están por encima de lo logrado en el 2015, hay un mejor comportamiento en todos los aspectos que contempla.



“El Partido no puede dejar de conversar con las personas, explicar las dudas, contactar con la gente, preocuparse por los problemas, sentirlos como suyos, y ahí es definitoria la sensibilidad de los cuadros del Partido, que no se puede perder.



“La gente se va a seguir conectando, buscando información, eso no lo podemos negar, es desarrollo, debemos propiciarlo y facilitarlo, darles información para que puedan distinguir entre bueno y malo, lo que se puede y no se puede, lo que es cuestión de principios y tiene que ver con la defensa de la Revolución, teniendo posiciones bien definidas”.



Un mensaje para el pueblo de Pinar del Río.



“Yo le doy las gracias al pueblo de Pinar del Río, todo lo hecho ha sido por el pueblo, el resultado es gracias al pueblo, el principal protagonista, las fede-radas, los combatientes, las amas de casa, los trabajadores estatales y no estatales, la juventud...



“No quisiera olvidar a nadie, pienso en los artistas, en nuestros intelectuales con su labor en defensa de la Revolución; los deportistas; los periodistas, que influyen mucho, visibilizan lo que sucede en el territorio para quienes no tienen la posibilidad de venir, señalan además, las cosas a las que no hemos llegado, dándonos la información para seguir trabajando; no puedo dejar de agradecer a mis cuadros del Partido, los trabajadores del Partido, anónimos y silenciosos, también tienen su parte en esta batalla.



“Recientemente abordando las actividades por el aniversario 150 decía: todo lo hecho, ha sido por el pueblo, sencillamente las autoridades de la provincia, las administraciones, han guiado al pueblo. Lo felicitamos, y agradecemos sinceramente que nos diera la oportunidad de disfrutar un 26 junto a él.



“Y aunque no lo hemos hecho con saña, pero sin con fuerza, al criticar nuestras administraciones cuando se equivocan, ellas han contribuido a este resultado, desde el Consejo de la Administración Provincial hacia la dirección de las entidades, de nuestras instituciones, asociaciones... Aprovecho este espacio para reconocerlo, por eso digo pueblo y si alguien queda sin mencionar, sepa que está contenido ahí, desde el más humilde campesino, hasta la primera secretaria, que mañana dejará de estar en funciones, pero no de formar parte del pueblo”.