Un 26 de victorias y con el legado de Fidel presente

Foto: Belkis Pérez Cruz

La grandeza del pueblo pinareño la vamos a demostrar el próximo 26 junto a nuestro presidente, General de Ejército Raúl Castro Ruz: con la mayor disciplina y organización, recordaremos a nuestro querido líder, Comandante en Jefe Fidel Castro, y a los combatientes de la gesta de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

El acto, que tendrá por escenario la Plaza de la Revolución, dará cobijo a un gran número de invitados nacionales y extranjeros, miembros del Buró Político y demás dirigentes, combatientes del Moncada, expedicionarios del Granma, participantes de la lucha clandestina, obreros y campesinos. Además existen condiciones para que acudan todos los vueltabajeros que deseen para escuchar las palabras orientadoras de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido.



Pinar del Río se engalana para la fecha, las dos principales motivaciones nos enaltecen: haber recibido la sede por el acto del aniversario 64 del Moncada y los preparativos por el aniversario 150 del otorgamiento del título de Ciudad.



Ser sede no es casualidad. Aunque cambió la norma para el otorgamiento, no hay dudas de que los tabacaleros se crecieron y dieron una magnífica cosecha, lo mismo que en los cultivos varios, en el arroz, en la labor forestal y en otras producciones.



Hay logros para exhibir, como el alto número de electrificación de viviendas, la creciente cobertura telefónica, el cumplimiento de los planes de casas para los damnificados, el otorgamiento de subsidios y el rescate de índices productivos, obtención de utilidades, correcta utilización del presupuesto y superávit en todo el territorio. Elementos que constituye nuestra carta de presentación ante el resto del país, a la que le añadimos un trabajo sostenido en la respuesta de cada inquietud de la población.



De igual forma somos baluarte en el fortalecimiento político ideológico, en la potenciación del trabajo con la juventud y continuamos creciendo en la cobertura médica, la transformación de las unidades hospitalarias y en la introducción de nuevas tecnologías.



Aunque no exista satisfacción total, podemos asegurar que hay agradecimiento por parte del pueblo, porque la mortalidad infantil en estos momentos es envidiable hasta para países desarrollados.



Lo mismo sucede en la educación, con un sobresaliente trabajo en todas las enseñanzas, una universidad integrada que descuella entre las mejores de su tipo en el país y con una de Ciencias Médicas que este año gradúa más del doble de los médicos que había en la provincia en 1959.



En los servicios es notable la diferencia, pero más lo es en el cambio del entorno, la ciudad ya no se parece a la de años atrás, viste ropas nuevas, y confiamos en que todo el pueblo la cuide como suya.



Al acto iremos disciplinadamente, contribuyamos al orden y a las medidas regulatorias; respetemos las indicaciones de Tránsito y no permitamos que otros opaquen este regalo que nos hizo el país: se confió en nosotros y debemos devolver esa confianza multiplicada.



La cita es temprano, seamos puntuales, vayamos vestidos con los colores de nuestra bandera y la del movimiento 26 de Julio; será al amanecer y creemos que no sean necesarias esas sombrillas que entorpezcan la bella vista que debemos brindar por la televisión al resto de los cubanos.