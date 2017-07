Foto: Januar Valdés

Mejorar la primera impresión que ofrece la ciudad a cualquiera que arriba a ella es el encargo de los responsables del tramo número uno, que comprende desde el puente elevado en la Autopista para la entrada a Las Ovas hasta el Hotel Pinar del Río.

La reforestación de las zonas que lo necesitan, chapea de otras, sustitución de la vegetación en los separadores, mantenimiento a la vía, pintura de las edificaciones aledañas, colocación de luminarias y vallas publicitarias son algunas de las acciones que contempla su programa, el cual estaba previsto inicialmente de cara al aniversario 150 del otorgamiento del título de ciudad a la capital vueltabajera.



JUNTOS Y COORDINADOS



La obtención de la sede para el acto nacional por el 26 de Julio imprimió otro ritmo: se adelantaron jornadas para anticipar el cumplimiento en saludo a la efeméride, esa es la intención que prima entre quienes laboran en esta área. Así lo confirma Osvaldo Quiñones González, secretario del Consejo de la Administración Provincial (CAP), quien preside el equipo de trabajo.



Una de las tareas que tiene gran impacto es la colocación de 13 vallas publicitarias, las cuales reflejan el quehacer económico y social del territorio.



En el kilómetro 98 está una dedicada al parque La Güira. En el puente a Las Ovas, otra con la temática Viñales y de ahí hasta la ciudad están distribuidas las que muestran a nuestros campeones olímpicos; expresiones de la cultura vueltabajera; educación y salud, temáticas que aparecen combinadas. También hay presencia de temas como la pesca, la minería, la industria alimentaria, la agricultura, el tabaco, la península de Guanahacabibes, Componentes Electrónicos y la ciudad.



El combinado industrial XX aniversario del desembarco del Granma, perteneciente al Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura (GELMA), corrió con la elaboración de las estructuras, mientras en Medios de Propaganda del Partido se asumió la impresión de los diseños, elaborados por afiliados a la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS).



A la salida de la ciudad se sustituyeron algunas luminarias por lámparas led y en zonas que no contaban con ellas se han colocado de las tradicionales, para llegar hasta la entrada del reparto Hermanos Cruz. Estas labores son de alto grado de complejidad, pues en una parte no había el sistema de alimentación eléctrica para su instalación.



La jardinería del separador central ya ha sido sustituida en grandes áreas por vegetación que muestre los colores amarillo y verde, los cuales se consideran distintivos del territorio.



Gilberto Álvarez González, director de la empresa provincial de Mantenimiento Vial y Construcción, señaló que están trayendo las plantas desde Sancti Spíritus, pues allí tienen una mejor oferta de precios y garantías en el contrato que con los proveedores locales.

El directivo hizo un llamado a la disciplina ciudadana, ya que con el paso de vehículos automotores o tirados por caballos han ocasionado daños en varios sitios, lo que obliga a repetir el trabajo y destruye la imagen concebida para cada entorno.



Los trabajadores forestales avanzan en la atención silvícola a las áreas de los laterales de la autopista. Además deberán pintarse los centros de trabajo ubicados en la zona.



SIN SEGUNDAS OPORTUNIDADES



Dice un refrán que no hay segunda oportunidad para dar una primera impresión, y esa es una máxima inobjetable. Poner a la ciudad en condición de enamorar a cualquier visitante a primera vista es la intención de quienes trabajan en el tramo uno y se empeñan en ello.



Foto: Januar Valdés



