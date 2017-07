Más tabaco en San Juan

El municipio San Juan y Martínez es el mayor productor de tabaco tapado en el país. / Foto: Víctor Manuel Blanco

La empresa de acopio y beneficio del tabaco Hermanos Saíz de San Juan y Martínez presenta la segunda campaña tabacalera más grande en la historia del territorio, con un plan contratado de 3 345 hectáreas destinadas al cultivo, 4 062 toneladas de la hoja y 6 900 000 cujes recolectados.

La entidad sobrecumple la siembra, la recolección y también el plan de producción: los vegueros sanjuaneros cosecharon 3 412 hectáreas de la solanácea, el real fue de 7 558 000 cujes, hoy los estimados exhiben 4 670 toneladas.



Para Joel Hernández Acosta, director general del centro, la institución en los últimos dos años evidencia una recuperación de los indicadores económicos.



“En la campaña anterior nos afectó la lluvia. Se intentó sembrar en varias ocasiones pero al final perdimos más de 600 hectáreas. En la etapa actual, el clima benefició la plantación, además, hasta ahora las yaguas, el hilo y el combustible se han mantenido de forma estable, aunque no deja de ser tenso a partir de los volúmenes del producto que presenta el municipio”, señaló.



Las ventas en el 2016 superaron los 216 millones de pesos, para este año serán de 230 millones y para el próximo 250. Y en saludo al Día de la Rebeldía Nacional, los tabacaleros aspiran a acopiar 3 800 toneladas de tabaco y beneficiar 1 256.



DURANTE LA COMPRA



El productor llega al depósito, uno de los 156 que existen en la zona, y la comisión escoge al azar el 10 por ciento de las pacas, después de seleccionarlas por corte realizan el muestreo para determinar el precio de la cosecha según los destinos comerciales de despalillo, exportación, consumo y cigarrería.



Según Marta Elena Galilla, administradora del taller V 12-57, ya acopiaron la cosecha cerca de 40 productores de un total de 51.

“En el municipio el año anterior se acopiaron 2 400 toneladas; ya hoy tenemos más de 3 050 y estamos al 65 por ciento del acopio contra el estimado. El compromiso es almacenar el 70 por ciento. Todo está asegurado”, afirmó Yoel Hernández, especialista de tabaco en la empresa.



EN LA ESCOGIDA



Para cumplir el plan, cuentan con lo fundamental: la materia prima, la calidad de la hoja y los trabajadores de las escogidas. Solo en el territorio existen 26 centros de clasificación donde laboran alrededor de 857 mujeres.



El objetivo consiste en abrir las instalaciones los fines de semana y establecer microescogidas en diferentes lugares y así no dejar tabaco de un año a otro que incide en pérdidas para la “Hermanos Saíz”.



“Creamos mejores condiciones de trabajo en las escogidas como la iluminación, bancos nuevos, agua fría y hornos microondas. Este centro, en particular, pertenece al proceso de dignificación. Tiene los baños azulejados, agua las 24 horas y posee un sistema de climatización”, destacó Rolando Hernández Saavedra, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) de Vivero y administrador del Taller V-12-5.



Javier Guerra, es uno de los dos hombres que se dedican a la selección en una escogida, el resto, más de 70, son mujeres. En la actualidad labora en el taller V-12-5, antes, a los 19 años de edad, trabajó en otros locales de este tipo.



“Empecé a ayudar a mi mamá, después me pusieron a revisar y en los mediodías abría tabaco, vi que era ‘largo’ y me quedé en esta función. Esta es mi tercera escogida. El horario es de 7:30 de la mañana a 12 meridiano y de una a cinco de la tarde. Esto es por corte, según la hoja, yo hago 70 u 80 libras. Ahora te ganas la divisa mensual, la estimulación, el dinero del almuerzo y las dos quincenas. Se sale un poco mejor”, señaló.



Posee la unidad todos los indicadores cumplidos excepto el parámetro de las ventas que incumplen a un 86 por ciento.



“Este es un centro de tapado, y estamos sobre la base de capas de exportación. para el actual periodo tenían previsto beneficiar 10 toneladas de capas y el plan de ventas no es solo en físico sino también en valores”, puntualizó Hernández Saavedra.



Aunque la calidad de la hoja resulta superior este año, la incidencia del clima, las plagas y la degradación de los suelos, de forma general, también disminuye su calidad. No obstante, el año pasado, los tabacaleros de la zona beneficiaron 70 toneladas de tabaco tapado y para esta fecha ya poseen más de 151.



¿QUÉ REPRESENTA EL TABACO PARA SAN JUAN?



Para la campaña 2017-2018 los especialistas de la entidad prevén la siembra de 3 420 hectáreas, de ellas 312 para tapado, y la construcción de túneles de cepellón para producir las posturas bajo techo con mayor calidad, menos plagas y sin daños durante los meses de lluvia.



El 92 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del municipio depende del cultivo de la planta.



“Si la Empresa marcha mal en la producción o la cosecha muestra indicadores negativos, los pobladores del municipio y la economía local también andan mal”, aseguró Joel Hernández Acosta, director general de la entidad.



En San Juan siembran tabaco más de 2 000 campesinos y aportan el 18 por ciento de la producción tabacalera del país y además constituye el 60 por ciento del material utilizado en las tripas y los capotes de los habanos.



El municipio San Juan y Martínez es el mayor productor de tabaco tapado en el país. / Foto: Víctor Manuel Blanco