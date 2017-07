Rancho San Vicente: por la complacencia del cliente

La excelencia en el servicio para todos sus clientes es el sello que buscan los trabajadores de Rancho San Vicente. / Foto: Pedro Paredes Hernández

El hotel Rancho San Vicente fue el primer centro de su tipo edificado en Viñales, y no fue la belleza del valle el atractivo turístico que motivó su construcción, sino las aguas mine-romedicinales y el alivio que estas ofrecían a diversos males.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces, la instalación primigenia fue transformada, ampliada y modernizada hasta convertirse en el sitio que conocemos los pinareños y no pocos tienen recuerdos agradables asociados a él.



SIEMPRE EN MOVIMIENTO



Mary Odalis Acosta Miranda es la directora del hotel, y nos asegura que durante el primer cuatrimestre del presente año tuvieron un nivel de ocupación superior al 78 por ciento.



Poseen 79 habitaciones, dos restaurantes, igual número de piscinas y tres bares, lo que, acompañado del agradable entorno, las terapias termales y de masajes, conforma un paquete turístico muy atractivo, pues junto a las bondades paisajísticas y opciones que se pueden disfrutar en Viñales, también brindan calidad de vida.



Por las prácticas responsables han sido varias veces reconocidos por el ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (Citma), elemento que Acosta destaca, pues es imprescindible una coherencia entre explotación, comercialización de productos de salud y naturaleza y la administración y manejo de la instalación que los propone.



La incorporación de una parrillada es una de las acciones que ejecutan este año de cara a la temporada de verano, pues además del turismo foráneo tienen marcado interés en captar al nacional, y en función de ello conformaron varias ofertas de pasadía, con acceso a la piscina y la inclusión de bebidas y comidas para grupos de cuatro, seis y ocho personas.



También tienen la opción de tables para el almuerzo de los más pequeños, con los alimentos que suelen ser de su preferencia, así como ventas combinadas de confituras y helados en los bares con meriendas, diseñadas especialmente para los infantes.



Acosta Miranda, ratifica que el compromiso del colectivo de trabajo que dirige en saludo al 26 de Julio es prestar un servicio de excelencia durante la jornada de verano, pues las metas trazadas por otros como el abono de la cuota sindical o el movimiento Mi aporte a la Patria, ya las cumplieron.



NO OBSTANTE



Reconoce que siempre hay algo que hacer más allá del funcionamiento en aras de lograr la total complacencia de sus clientes, y la búsqueda de esa excelencia es lo que los motiva diariamente.



A la par, se sienten identificados con el aniversario 150 del otorgamiento del título de ciudad a Pinar del Río, y dentro de la instalación tienen pancartas alusivas a la conmemoración.



Por estos días trabajan intensamente en la higienización y mantenimiento a las áreas verdes, para que cada visitante que llegue al hotel tenga la mejor imagen posible de él.



Perteneciente a la cadena Horizontes, el hotel villa Rancho San Vicente, se prepara para la inminente alza de la temporada internacional y para el crecimiento de la presencia de nacionales durante los meses de julio y agosto.



Clientes complacidos, ese es el aporte que tributarán a la celebración del 26, pero su objetivo está mucho más allá de una fecha y la intención es consolidarse y distinguirse por la calidad en el mercado.



Foto: Pedro Paredes Hernández



Una instalación confortable en un bello entorno, que tiene entre sus fortalezas para abrirse al mercado interno, el contar con dos piscinas y que aun con un alto nivel de ocupación, los que opten por los pasadías no resulten un inconveniente para los huéspedes. / Foto: Pedro Paredes Hernández



Foto: Pedro Paredes Hernández