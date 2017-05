Planta de impregnación de postes sustituye importaciones. / Foto tomada de Granma

Con una producción anual dirigida al servicio público, la Unidad Empresarial de Base de la Planta de Impregnación de Postes contribuye a la sustitución de importaciones.

Ubicada en el pinareño municipio de Guane, la única planta de su tipo en la mayor isla de las Antillas, suministra anualmente 21 mil postes a la Unión Nacional Eléctrica y nueve mil a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), trasladados por rastras o vías férreas a todo el país.



A cerca de cinco millones y medio de dólares asciende el ahorro en cada calendario, toda vez que el costo de un poste en el mercado internacional ronda los 250 como promedio.



Según declaraciones a la ACN del ingeniero Yosbel González Pérez, jefe de mantenimiento industrial de la entidad, no obstante, aún se importa el preservante MOQ- OX- 50, empleado en una solución de agua con sales hidrosolubles (cobre, cromo y boro), con el que se acometen los quehaceres.



Los trabajos en la planta permiten una duración de 15 a 20 años y el proceso comienza con la tala de la especie Pinus caribaea fundamentalmente, y concluye tras un vaciado final para retirar el preservante que no se introdujo en la madera.



En el primer cuatrimestre de este año produjeron nueve mil 455 postes, cifra que representa el 102 por ciento de lo estimado para ese periodo, gracias al empeño de las tres brigadas de obreros, estimulados por los sistemas de pagos vigentes, precisó.



González Pérez agregó que dentro de las proyecciones de la Unidad figura la exportación del 10 por ciento de las producciones para sufragar los gastos de la factoría.



La Unión Eléctrica posee una demanda anual de 45 mil maderos y abastece cerca de la mitad- acotó-, de ahí las intenciones de reutilizar la antigua autoclave, con un volumen a preservar de 30 metros cúbicos.



Desde 2009, a partir de la puesta en marcha de una tecnología moderna que dispone de una autoclave de fabricación española y una descortezadora alemana, cuenta con un sistema inocuo de ciclo cerrado, sin vertimientos al medio ambiente.



Precisó que para el control de la calidad de las terminaciones, se realizan pruebas y ensayos antes de la venta a los clientes, acerca del comportamiento de la humedad (inferior al 30 por ciento), penetración del preservante (entre 2. 5 y 3.0 centímetros al interior del poste) y la flexión para evaluar la posibilidad de ruptura.



Desde hace dos años los trabajadores utilizan un horno de secado dirigido a la madera aserrada y adaptado a los postes, de cara a las etapas lluviosas y que en tres días seca de 170 a 190 horcones.



Especialistas confirman que para talar los árboles consideran su altura, rectitud, diámetro de la base y en la rabiza, que no esté dañado mecánicamente ni atacado por plagas o enfermedades; en tanto por cada hectárea talada se planta una cantidad de 1. 9 en calidad de reposición, lo cual constituye una garantía para la sustentabilidad de las producciones.