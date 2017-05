Raíces y frutos de la planificación vueltabajera

Dayaris asegura que no descansará hasta convertirse en una excelente planeadora. / Foto del autor

Este viernes se celebra el DIA DEL PLANIFICADOR. Guerrillero regala a sus lectores desde hoy este material, justo homenaje a quienes todos los días trabajan para lograr ordenamiento en el país.



El Instituto de Planificación Física (IPF) es el encargado de velar por la política establecida por el estado cubano en materia de ordenamiento territorial y el urbanismo, a través de sus direcciones provinciales y municipales.



Para esta institución el principio de sostenibilidad es esencial a la hora de identificar las medidas que ayuden a preservar o recuperar el patrimonio natural, cultural y antrópico, así como enunciar las restricciones y evidenciar las potencialidades para el desarrollo integral y progresivo dirigido a elevar la calidad de vida, protegiendo sobre todo los recursos que conforman la base de ese desarrollo.



A propósito del día del planificador físico, Guerrillero conversó con estudiantes, profesores y jubilados del sector para conocer las experiencias vividas.



LA PLANIFICACIÓN ME ENAMORÓ



Para Dayaris Ríos Miranda, estudiante de tercer año de la carrera de planificación física, es muy gratificante poder aprender todas las mañas de las generaciones con más experiencia, pues combinado al estudio continuo, esa es la única forma de ser excepcional en este campo.



“Me impresiona saber que nuestros profesores y los ya jubilados comenzaron en una época en que los recursos, materiales y las herramientas eran escasas. La informatización no existía y casi todo el trabajo se realizaba de forma manual. Una tarea muy dura”.



Para esta estudiante la meta reside en intentar llenar los vacíos que se dejan por quienes se despiden de su vida laboral en el IPF, y argumenta que no será un camino fácil pero que sin duda será muy interesante.



“Me hablaron de la carrera y me pareció interesante. Desde el punto de vista de la planificación hay muchas cosas que pueden mejorarse e incluso arreglarse. Hoy veo la ciudad con ojos diferentes y eso me alegra, he comenzado a desandar todas las calles y me parecen un mundo completamente nuevo”.



“Mi mayor aspiración es convertirme en una buena planeadora, así podré contribuir y aportar mi granito de arena para que esta ciudad y esta provincia sean cada vez más bellas”, concluyó.



PLANIFICACIÓN ES MI VIDA



“Yo trabajé aquí durante 43 años. Comencé como dibujante y posteriormente transité por capacitación. Realicé una tesis para convertirme en proyectista, hasta que en los últimos años laboré en el departamento de localización de inversiones”, comentó Orlando Rieumont Mosquera, jubilado del sector.



“Planificación fue y es mi vida. Comencé aquí a los 19 y me jubilé a los 63, tengo mucho sentido de pertenencia con este trabajo. Yo me sentí realizado pues en la práctica como planeador pude ver mis proyectos terminados. Entre ellos los consultorios médicos y las escuelas en el campo, y luego vinieron todos los procesos de micro localización de las nuevas obras que se comenzaron a ejecutar en la provincia”, expresó.



Orlando agregó además que la planificación siempre ha dado respuesta a las ideas y tareas de la revolución como los planes citrícolas, los de construcción de viviendas en la ciudad, las secundarias básicas, los arroceros, y el sistema de presas gracias a la recuperación de la voluntad hidráulica.



ES UN ESTILO DE VIDA



“Muchos de los más viejos en este sector llegamos siendo, como se dice, proyectistas empíricos, pero poco a poco fuimos aprendiendo las destrezas del oficio y la capacitación hizo el resto”, aseguró Roberto Soto Carbonell, arquitecto y especialista del IPF.



Según explicó, esta disciplina como el resto de las especialidades de su tipo pasó por momentos muy duros en la etapa de los años ´90, donde el trabajo escaseaba y había que medir muy bien cada paso a ejecutar.



“Paulatinamente nuestra labor comenzó nuevamente a tomar el curso y el lugar que le corresponde dentro de la sociedad, y hoy podemos decir que ocupamos casi un lugar cimero tanto de la provincia como en el país”, comentó.



Para esta “institución” del sector, en la mente de cada planificador debe residir el deseo de saberlo todo, de conocerlo todo, la espina de la auto superación infinita, y el no descansar ante errores que puedan cometerse o ante proyectos que demoren en nacer; pues de acuerdo con sus palabras, “ser planificador es un estilo de vida, una decisión, una vocación”.



Para Orlando el futuro de la planificación será muy luminoso, pues ningún país puede desarrollarse sin este trabajo. / Foto del autor