De Puerta de Golpe a Sochi

Cuando la delegación cubana al XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes a celebrarse en Sochi, Rusia, en octubre próximo, va sumando integrantes, los pinareños aportaron la primera delegada directa del sector cooperativo campesino y única del tabacalero.

María Izquierdo Martínez, quien labora desde el año pasado como fitosanitaria en la CCS 26 de Julio de Consolación del Sur, sabe desde ya que tiene la responsabilidad de representar no solo a los jóvenes cubanos, sino específicamente a aquellos que trabajan la tierra de sol a sol.



Graduada de Ingeniería agrónoma en la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca, y secretaria del Comité UJC del centro, María mantiene un intercambio directo con los jóvenes de su CCS, tanto con los militantes como con aquellos que no lo son.

“Lo importante, -dice-, es saber cómo piensan, qué les preocupa, sus sueños y aspiraciones.



“Ahora mismo, por ejemplo, sería importante potenciar los cursos de superación para aquellos que estudiaron ingenierías o se hicieron técnico medio y hoy están más alejados de la academia”, expresa.



“Creo que lo más importante es llevar al Festival el sentir de las nuevas generaciones cubanas, y también la realidad de quienes trabajan cada día para obtener beneficios en la agricultura. Habrá que explicar cómo vive un campesino en Cuba, las posibilidades que tiene, las atenciones que recibe.



“Al graduarme la gente me decía: ´¡Tú estás loca con eso de irte para el campo!´, pero mi carrera es de la tierra, y esto es lo que me gusta. Aquí soy como la doctora de las plantas, esa es mi responsabilidad”, recuenta María.



Afirma que cualquiera de los jóvenes de la cooperativa podría haber sido seleccionado y enaltecer los principios de la Revolución en el Festival, pues todos están muy bien preparados.



“Por lo general los campesinos son buenos, gente humilde con la que a uno le da gusto trabajar, y así pasa con los más jóvenes también, los cuales en su mayoría se entregan al campo por tradición familiar. Tienen un sentido muy profundo de lo que es la Revolución, porque a ellos fue a los primeros que la Revolución les dio todo lo que tenemos hoy”.



Mientras los preparativos para el Festival continúan y la delegación cubana va haciéndose mayor, esta pinareña, entregada a la CCS que la vio nacer y en la cual está también su padre, por allá por el apartado Puerta de Golpe, comienza a pensar en la experiencia que será única.



Conocer a las juventudes del mundo entero es una posibilidad que no todos tienen; transmitir el contexto en el que se desarrolla la Cuba de hoy; tomar las buenas prácticas de los otros pueblos; y sobre todo compartir y dialogar con las nuevas generaciones de otras latitudes, será para María una gran oportunidad y también un reto.