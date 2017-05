Pinar del Río vs. Aedes aegypti

Los pinareños históricamente se crecen ante todas las tareas, y la misión inmediata es el enfrentamiento al mosquito Aedes aegypti, que se ha cernido como un flagelo sobre las Américas y aunque en el país la situación no es dramática, Cuba como firmante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se suma esta semana en ese empeño.

Desde el pasado día ocho la OPS indicó a sus miembros un periodo intensivo denominado Semana de acción contra el Aedes y el lema aglutinador de que “al mosquito le ganamos entre todos”, por la relación del vector con enfermedades como el dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. En tal sentido, el Minsap en su conjunto, con el concurso de las provincias, está inmerso en la tarea.



Pinar del Rio demostró el pasado año cómo la unión de fuerzas de todos los organismos, la dirección de Salud, el Gobierno y las reservas de las FAR fueron capaces de neutralizar al agente transmisor y poner a la provincia en estado de sostenibilidad.



La proximidad del aumento de las lluvias y las altas temperaturas del verano ponen en alerta, porque aunque no haya trasmisión, sí existe focalidad con mayor presencia en la línea central que marca Consolación del Sur, Pinar del Río, San Juan y Martínez y San Luis, aunque nadie está exento de riesgos.



La lucha contra el Aedes comienza desde el hogar y de nada vale el esfuerzo estatal si cada ciudadano no se suma al enfrentamiento, pero muy especialmente esta vez se llama –junto a la comunidad– a las escuelas y los centros laborales como promotores fundamentales y divulgadores de las medidas.



Las dos herramientas principales son la higiene y la responsabilidad individual, precisamente para que la sociedad ponga un empeño especial en las mujeres embarazadas, ya que el zika compromete el desarrollo futuro de cualquier país.



De los 36 países y territorios de las Américas, 27 estuvieron involucrados en diversas acciones de promoción, comunicación y sensibilización a diferentes niveles, además, existe el antecedente de que en el 2016 se realizó la primera Semana de acción contra los mosquitos en el contexto de la emergencia sanitaria causada por el brote del virus zika.



Los arbovirosis desfavorablemente persisten y son un alto riesgo por la circulación de varios virus causados por el Aedes, por lo que es necesario que toda persona asista de inmediato al médico, ante cualquier síntoma como elevada temperatura, picor, dolores articulares, musculares y conjuntivitis.