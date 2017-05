Nanas para Mamá

Si mi niño hablara, seguro me pediría una sola cosa: “Mamá, no me cantes más”.

No tengo duda. Es doloroso reconocerlo, pero es así. Sé que no es realmente la interpretación musical una de mis habilidades. El problema radica, como dice la sabiduría popular, que canto bien pero me escucho mal.



Imagino entonces que deba ser una tortura para mi bebé que esta madre desafinada le cante cuanto tema infantil se le ocurra; y además lo haga fuera de ritmo y con una libérrima versión.



No sé que me sucede: he perdido la capacidad de retener los versos. Invento nombres, cambio letras, modifico líneas y las interpongo como me acuerde. Estoy convencida, lo más difícil de la maternidad, hasta ahora, ha sido precisamente aprender a cantar las nanas.



En mis tiempos de niña las canciones eran de una estrofa, no más. Ahora tienen coros, dos minutos de improvisación y un texto más largo que la cola de las tiendas cuando hacen rebaja por el Día de las Madres.



He intentado, lo juro, aprenderme par de ellas pero apenas paso del estribillo. Es todo un doctorado la tarea.



Además, es un doctorado complejo y con grandes componentes de análisis semiótico. Porque pienso, si Pim Pom es un muñeco de cartón, ¿cómo se lava la carita con agua y con jabón? ¿No se despinta, no se rompe? Imagino entonces a Marcel, mi hijo, lavando todos los muñecos de cartón que encuentre, y hasta algún que otro papel del trabajo de mamá que le parezca un poco sucio.



Pero eso no es todo. He llegado a pensar que las canciones infantiles contienen ideologías peligrosas. O reflexionen. Si mi niño le hace caso a la “Rueda rueda de pan y canela”, cuando no quiera ir a la escuela se acostará a dormir. Anarquía total. Y el padre y yo, como locos, convenciendo al niño que es solo una canción.



Están también las letras conflictivas y poco inocentes como esa en la que el pobre chino se cae en un pozo y las tripas se hacen agua. ¡Demasiado sangriento! O esa otra cuando “Mambrú se fue a la guerra”. “¿Qué cosa es guerra?”, me podrá preguntar mi pequeño. Esa es una interrogante que ni Excilia Saldaña podría contestar con certeza.



Rezar también porque cuando lleguen los aguaceros el infante no recuerde la pegajosa y bella música de Teresita Fernández. Porque si “tin tin la lluvia cayó”, quién le quita la idea al niño de no jugar bajo el torrencial. El catarro y la neumonía quién se los cura.



Aunque qué me dicen de Tino el delfín. Piensen que van a algún acuario del país y a su nene se le ocurre pedir un baño con su amiguito. Ahí te acuerdas de Kiki Corona y lo quieres buscar a su misma casa para que te pague la millonada que cuesta un chapuzón con el animalito.



Ni hablar de esas sonoridades aparentemente simples... pero tan enloquecedoras. Cuántas madres no sufrimos hasta el desquicie con la Vaca Lola o La Gallina Turuleca. No es difícil adivinar: ¡Son las que más les gustan!



Incluso, en las largas horas de desvelo, una intenta aliviar dilemas y resolver pendientes. O pensemos: si “arroz con leche se quiere casar”, por qué no se “empata” con Estela, granito de canela. De seguro tremendo dulce saldría.



En todo el dilema, una hasta supera las fobias. En las noches me descubro entonando Cú Cú cantaba la rana. Si mi hijo supiera, que si aparece una por la ventana la madre corre la casa entera, y se encarama en cuanto mueble exista.



Porque las nanas, las canciones infantiles... las bellas, las complejas, las tiernas, las de siempre, nos superan. Nos muestran ese animal de costumbres en el que nos hemos convertido. Ese mejunje de prejuicios y falto de imaginación que han hecho de nosotros.



Porque las cantamos, pensamos desde esa lógica adulta, que no por adulta es más lógica.



Mi niño tiene tan solo meses y no cree en miedos. No sabe de distinciones, de colores ni sexos. No sabe qué es lluvia o qué significa la guerra. No teme a la rana ni quiere al delfín.



Mi hijo es casi nada ahora mismo. Ama la música de las nanas más que las letras. Entenderá todo lo que seamos capaces de inculcarle.

Por eso pretenderé ser esa niña que hace 26 años escuchaba esas canciones como si fueran la mayor verdad del mundo.



Y le explicaré a mi niño cada detalle, cuando sea el momento.



Y le cantaré hasta el cansancio...



O hasta que hable y me lo prohiba.