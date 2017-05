A pie de obra

Avanza la reparación capital del Parque de la Independencia, sitio clave dentro de las acciones previstas para conmemorar al aniversario 150 del otorgamiento del título de Ciudad a Pinar del Río. / Foto de la autora

Semanalmente algunas de las obras que están en ejecución por el aniversario 150 del otorgamiento del título de Ciudad a Pinar del Río, son chequeadas in situ, para comprobar detalles organizativos, flujo de materiales, ajuste al cronograma, así como la calidad y seguimiento al proyecto.

Gladys Martínez Verdecia, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia, junto a Ernesto Barreto Castillo, presidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP), encabezan el grupo, integrado además por especialistas de Planificación Física, inversionistas, proyectistas, suministradores y directivos de las distintas entidades que realizan las tareas.



Restauración, reanimación, reparación, construcción... son palabras de orden hoy en el perímetro urbano, en el que más de 30 espacios están en proceso de cambio y mejoramiento de la imagen.



Muchos estarán listos para septiembre, otros a final de año o en el venidero. En todos los casos prima el cuidado porque el pacto con una fecha no vaya en detrimento del resultado final, aunque se trabaja para eliminar tanto causas subjetivas como objetivas que interfieran con el cumplimiento de lo previsto.



La colocación de vallas identificativas y promocionales, el cuidado de las áreas verdes, reordenamiento del trabajo no estatal, la garantía de insumos para la prestación de los servicios para los cuales están concebidos son, entre otros, temas que también se controlan en estos recorridos por las máximas autoridades de la provincia.



Entre las noticias, que sin duda alegrarán a los pinareños, está que para el próximo 14 de junio debe quedar concluido el monumento a Las Taironas; también, se avanza en la restauración del palacio de Guasch, mucho más de lo que se percibe desde el exterior; para septiembre además deben finalizar el Centro de Información de la Ciudad y el bazar de los artesanos.



Empezaron las labores en el tramo cuatro, que comprende La Alameda y su entorno, a buen ritmo marcha el Parque de la Independencia y en las próximas semanas podremos disfrutar del “Roberto Amarán”.



A partir de los centros existentes y los que están en ejecución, figura entre las estrategias la implementación del proyecto Arte en Colón, primando la idea de que cada institución ofrezca una programación cultural, acorde a sus características, y que integradas entre todas abran el diapasón de opciones recreativas para los pinareños.



El chequeo y seguimiento constante a las obras insertadas dentro del programa de reanimación, se complementa con el trabajo del equipo técnico asesor y los grupos, donde confluyen los distintos organismos reguladores que dictaminan y aprueban los proyectos, para que las intervenciones no atenten contra el cuidado y conservación de los valores patrimoniales arquitectónicos de la ciudad.



A la par, dentro del plan de mantenimiento y construcción de cada organismo, también hay centros en reparación y renovación de la imagen y los servicios.



El Palacio de Guasch, sede del museo de Ciencias Naturales, edificación de alto valor patrimonial para la arquitectura local y nacional, va paulatinamente recuperando sus encantos mediante un proceso de restauración. / Foto de la autora