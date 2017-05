Y sigue al aire

El paso de los años es indetenible. Y cuando hacemos una revisión del camino recorrido, es reconfortante sentir la satisfacción de haber ganado cada victoria y dado lo mejor en cada una.

Así es el sentir de todos aquellos que pertenecen a la Escuela del Aire, que sin ser un centro educativo ni estar ubicado en una altura elevada, ha instruido a generaciones de niños, y elevado, como globos, sus alegrías al cielo.



Son muchos los recuerdos atesorados por los pinareños sobre este programa, que por 65 años ha transmitido la emisora provincial Radio Guamá.



“Participaban alumnos con aptitudes para el canto y la actuación. Se hacían competiciones. Duraba como una hora. Era un programa que como niños disfrutábamos mucho. Fomentaba las habilidades artísticas, medía el talento de los niños. Era un espacio para divertirse y aprender al mismo tiempo”, así rememora Fermín Sánchez Bustamente.



Para Daima Cardoso el programa ha sido el espacio radial para disfrutar de canciones, adivinanzas, juegos y compartir entre compañeros de clases. La posibilidad de ser parte del programa flotaba en su mente siempre, esos minutos parecían una eternidad de felicidad. Manifiesta alegrarse de que siempre exista un programa como este.



A pesar de haber transcurrido más de 40 años, Virginia Miranda también guarda buenos recuerdos: “era un orgullo ser invitado al programa, que resultaba muy ameno y entretenido. Disfrutaba mucho las competencias y el poder compartir con los niños de otras escuelas. Fueron muy buenos los momentos que viví como parte de la Escuela del Aire”.



Las memorias son unos de los tesoros más preciados del ser humano. Son ellas los que permiten evocar momentos del pasado y revivir instantes trascendentales de nuestra vida. A los ojos de Víctor Fidel, director del programa, asoma un brillo singular cuando habla de ese espacio donde él también se vuelve un niño.



“Hemos enfrentado muchas dificultades pero siempre lo que ha reinado es la unión y el deseo de que todos los domingos salga un programa con mejor calidad y diferente en cada emisión, para que los niños lo disfruten. Mi gran satisfacción es trabajar para los niños, que son muy agradecidos con el trabajo. Además tener la oportunidad parte del programa más viejo de la radio, pues ininterrumpidamente ha estado trasmitiéndose durante más de seis décadas”.



Desde hace ocho años Laura Chirino le da vida a la payasita Risita. “Lo disfruto enormemente, me encanta trabajar para los niños, ellos me estimulan a cada día mejorar. No veo a la Escuelita como un programa más que hago en la radio, sino que la siento como mi casa, y en ella he aprendido mucho”.



Para ellos todo el esfuerzo y sacrificio vale la pena, pues es para los más pequeños de casa y tienen el placer de trabajar directamente con ellos. Ambos comparten el deseo de mantenerse en el aire por 65 años más.



La Escuelita sigue y seguirá en el aire. Cada domingo entrará a las casas, ya sin necesitar invitación, como un viejo conocido. Y como un experimentado cazatalentos pondrá a volar los sueños de niños, que impacientes, esperan el momento de ponerlos a volar.