“El Río” por historias nuevas

Hablaba de “El Río” como si su mente fuera el almacén de las memorias del lugar. En un espacio, en una mesa, en una silla o en un rincón del cabaré sanjuanero, Ramón Hernández Chala conoció a su esposa, a sus mejores amigos, celebró cumpleaños hasta la embriaguez y por último, los 15 años de su hija mayor.

Fue por último, no por él; si no porque pararon las ganas de hacer, construir, rescatar, de ganar... y de otras acciones aparejadas al emprendimiento. Desde el 2007, la instalación solo funcionaba como punto de referencia para dar una dirección y a veces, para arrancar miradas nostálgicas de Ramón.



Múltiples trabajos periodísticos en aquel entonces hablaron del tema, algunos con una visión de denuncia por la demora de la reapertura y otros, optimistas con la reparación.



Sin obviar los años de ausencia, ahora este reportaje termina la historia de Ramón y se centra en otras nuevas, que emergen junto a la etapa actual del restaurante cabaré El Río.



ENTRANTE



Lo básico que se descubre hoy, a la entrada de San Juan y Martínez, es una construcción con colores y estructura típicos del ranchón tradicional cubano, semejante a las casas de curar tabaco.



La exclusividad es tener tres tipos de servicio en un solo centro. Tres áreas con una capacidad para 360 personas, 120 en cada una. A la derecha, un reservado todo el tiempo abierto con ofertas de líquidos, bocaditos y entremeses.



“Yo casi estrené el lugar. Vine con mi familia, nos tomamos unos refrescos y cervezas y picamos algo. Creo que este sitio viene a darle un impulso a la gastronomía en el municipio que tiene tan pocas opciones”, comenta a Guerrillero Rodolfo Martínez Pérez.



En tanto, Norma Rodríguez Arteaga ve en el cabaré ahora una oportunidad para pasar las tardes. “Los fines de semana a veces estábamos en casa con ganas de hacer algo distinto y no existían lugares adonde ir”.



Según el administrador, Noel García González, cuentan con 39 trabajadores entre dependientes, cantineros, auxiliares de cocina, luncheros, ayudantes de elaboración y de mantenimiento, un jardinero, porteros, custodios, un cajero y otros del consejo de dirección.



PLATO FUERTE



Yoan Martín Morejón es cantinero desde hace poco tiempo. Ha trabajado en esta esfera, asociada al turismo, pero en otras especialidades. No tiene recuerdos de “El Río” en sus anteriores años de luz; pero “siempre quise hacer esto y prestar el servicio como el cliente lo merece”.



El bar está situado en el lobby del restaurante. Aunque no figuran en la carta aún, el joven preparará tragos como cuba libre, mojito, cubata, daiquirí y sangría.



Ubicado a la izquierda del centro, el restaurante oferta desayuno hasta las 9:30 a.m.; el almuerzo de 11 de la mañana a 2:30 de la tarde; y la cena comienza a las 7:30 p.m. y se extiende hasta las 10:45 de la noche.



“Desde que abrimos estamos preparando tres tipos de arroz: blanco, moro y amarillo. Potajes negro, colorado y chícharo. Pollo ahumado, frito y asado. También las variaciones de puerco: bistés uruguayo, a la parrillada, natural y costillas, masas y asados. Esta unidad cuenta con todas las condiciones creadas para competir y trabajar ahora”, expresa Luis Alfredo Oliva Hernández, director de la Empresa municipal de Comercio y Gastronomía.



El personal predominante: jóvenes que reciben equipos y útiles también de poco o ningún uso anterior. “Aquí hay muchas cosas que nunca había visto en mis 29 años en la gastronomía. Hoy la unidad abre con una tecnología que dan deseos de seguir y hacerlo mejor.

Por ejemplo, en la cocina tenemos dos mesas calientes para que los productos no salgan nunca fríos y termos para los potajes”, aclara Oliva.



A sus 21 años Yusnarys Barrera Martínez, siente a la gastronomía como su vocación. Esa que quiere desarrollar en la instalación de la orilla del río San Juan. “Creo que lo primero es dar un buen servicio, mantener el salón en forma, bien arreglado, y tratar adecuadamente al usuario para que se lleve un buen criterio del cabaré. Yo puedo ser un ejemplo para mis compañeros, ya que vengo de la escuela de comercio y así lograr que se motiven por la gastronomía que es muy linda”.



POSTRE



Entrelazar todas las actividades de “El Río” es uno de los cambios estructurales. Ya ni el restaurante, ni siquiera el reservado son tan reservados. Sus clientes pueden disfrutar al mismo tiempo del espectáculo de la tercera área: la pista.



Desde el sitio pueden ver a las orquestas del patio o a los músicos y bailarines nacionales. En caso de cambiar de espacio el pago va desde 10 pesos hasta el que requiera el artista invitado.



Los lunes y martes se dedican al alquiler a empresas para actividades. El miércoles está destinado a la juventud y a la década indistintamente. Para temas de salud pública se reserva el jueves con esencial atención a tópicos sobre las enfermedades de transmisión sexual. El sábado es el día del show con el artista invitado o del territorio. El domingo queda para feria infantil desde las nueve de la mañana a la 1:00 p.m. y por la tarde la peña campesina con repentismo hasta las siete.



Cocina nueva desde cero, uniformes distintos por cada departamento, decoración con códigos identitarios y mobiliario renovado son algunas de las exclusividades de “El Río”. En él, Ramón y muchos sanjuaneros podrán recordar el pasado y sus descendencias hacer historias nuevas.



