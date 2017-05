Proceso inversionista por un año superior

Amplias inversiones hay en el desarrollo minero al norte de Minas de Matahambre

Un conjunto de elementos revelan que si el año pasado hubo aumento de la calidad en las construcciones este será superior en su conjunto, porque se asocia el plan de inversiones y mantenimiento, con el extraordinario esfuerzo de los organismos por al aniversario 150 de la Ciudad, según los análisis del Buró Provincial del Partido esta semana.

Gladys Martínez Verdecia, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia, expresó que es ostensible el avance de los constructores, aunque existen dificultades que van desde la carencia eventual de recursos, la necesidad de formación de personal especializado, lograr formas de estimulación para cortar la migración a otros sectores y un mejor aprovechamiento de la fuerza juvenil.



El Partido y el Consejo de la Administración montaron un sistema de trabajo donde son notables los resultados, por ejemplo aparecen inversiones como el desarrollo minero al norte de Minas de Matahambre, se fomentan los programas futuros para la Península de Guanahacabibes y la playa Punta Colorada, muy significativos para el extremo occidental a nivel macroeconómico.



Pero esas van aparejadas a las de beneficio social como el recinto cultural Saidén, otras obras en ese sector, en los deportes, el complejo de viviendas en la calle Comandante González Coro (Cuarteles) y Micro IV, prácticamente terminados y en espera de la electrificación.



A ello se suman la electrificación de casi 200 obras de riego, el avance de los parques fotovoltaicos que este año generarán 19 megawatt hora, así como construcciones hidráulicas en Consolación del Sur y otros municipios para mejorar el abasto a la población.



No obstante, la Primera Secretaria aclaró que no puede haber satisfacción mientras no baje la lista de viviendas por construir de los damnificados por los huracanes, y aunque el plan estatal es un logro y los subsidios la obra más humana, ambas son insuficientes para resolver las necesidades.