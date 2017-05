Para que puedas bailar sin dolor

Los juanetes son afecciones podales de las más comunes que se manifiestan a través de la inflamación ósea del dedo gordo del pie y su desarrollo suele estar causado principalmente por factores genéticos o un uso inadecuado del calzado.

Ante los síntomas de esta dolencia, algunas personas prefieren tomar dos hojas de tuna o nopal y calcar los pies, posteriormente la ponen a secar para sentir alivio, en vez de visitar al podólogo para recibir la cura definitiva.



Existen otros remedios caseros para aliviar el dolor, como masajear la zona afectada con aceite de lavanda. Lavanda es antinflamatorio y actúa como relajante, para ello mezcle unas flores secas de lavanda o de azucena con aceite de oliva, calentarlo al baño maría, y luego colar la mezcla. Por las noches, aplica unas gotas y masajea con suavidad.



Otra forma es: En un recipiente con agua tibia, añada unas cucharadas de sal y mantén los pies en remojo durante 20 minutos aproximadamente.

Martí y La Patria. Corría el año de 1879 y José Martí, de vuelta del destierro, asombra a sus compatriotas con sus cualidades oratorias. Muere el poeta Alfredo Torroella, a quien Martí conoció en México, y en el sepelio interviene de manera que llama la atención de los asistentes. Es una oratoria diferente a la habitual. En un tiempo en que todavía se alude al país, Martí habla de patria; “Patria ceñuda y de lauros enlutados”. Es una elocuencia nerviosa, brillante, difícil, embriagadora. La voz del orador, melodiosa, tan pronto vibra de energía como se vela con sordos acentos elegiacos. Finaliza el discurso, el público estalla en una ovación tenaz y Martí es sacado de la tribuna entre abrazos.

La frase del día. La patria es dicha, dolor y cielo de todos y no feudo ni capellanía de nadie, José Martí.

Efeméride:

8-5-1935. Asesinan en El Morrillo, Matanzas, a Antonio Guitera Holmes, estudió el bachiller en Pinar del Río, y al venezolano Carlos Aponte.

Predicción de vida y muerte. Mark Twain nació en 1835 el día que pasaba el cometa Halley, se hizo famoso en Estados Unidos por sus obras y ensayos escritos, pero lo que más lo distinguió fue su profecía siniestra. Sus más allegados pensaron que todo se trataba de una pura excentricidad digna de un genio con ganas de obtener más notoriedad. Sin embargo, él seguía empeñado en los últimos meses de su vida en vaticinar un hecho muy concreto.



Huraño y preocupado, alejado del resto de los círculos intelectuales, repetía una frase: “Yo nací con el cometa y me iré con él”. Llegó el día final de su vida, y lo acogió una muerte natural, entonces se hizo realidad su predicción: el 21 de abril de 1910 en el preciso instante en que era perfectamente visible el paso del célebre cometa Halley orbitando alrededor del sol. Por favor, usted no prediga nada que lo pueda afectar, no vaya a ser que se cumpla, es mejor esperar, no cree.

De la ciencia. La televisión más fina del mundo y la pantalla enrollable, marca LG, fue inventada recientemente. Esta TV cuenta con 2,57 milímetros de grosor y presume de ser tan delgada como una hoja de papel, consta con tecnología OLED (siglas en inglés de organic light-emitting diode, en español: diodo orgánico de emisión). Se llama Signatura; de hecho, este mismo fabricante ha desarrollado otra pantalla de similares características aunque bastante más pequeña –18 pulgadas– la cual es flexible, de modo que se puede doblar sin problema. Entonces, no te extrañe si en un futuro cercano, la puedes envolver y cargarla en el bolsillo de atrás de tu jean.

Erotismo:

Me acercaré a tu espalda con ternura

reclinando en el hombro mi barbilla,

rozaré suavemente tu mejilla,

y anudarán mis brazos tu cintura.