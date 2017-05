Proyectos que engalanan

Iliái, comentó sobre la necesidad de cuidar cada espacio y de proteger lo construido para hacerlo duradero. / Foto: Jaliosky Ajete

De imaginación vive el hombre. El nacimiento de una pequeña idea bien puede tener la fuerza para transformar sueños en realidad y documentos en proyectos concretos que brinden a través de muchas manos no solo confort, sino alegría a los pobladores de un lugar determinado.

Gracias a la avanzada del municipio Consolación del Sur en el rescate de su patrimonio, díganse tradiciones, emblemas y obras arquitectónicas, sumado al fuerte movimiento constructivo del territorio con producciones totalmente locales, la ciudad comienza a recuperar de nuevo el esplendor que antes la caracterizaba.



Lo cierto es que hoy día las iniciativas municipales de desarrollo local son la base de estas transformaciones. A decir de Pedro Álvarez Velázquez, vicepresidente de la economía para atender los programas económicos, Consolación se encuentra hoy bajo un fuerte movimiento de desarrollo que ya casi entra en su fase final.



PROYECTOS Y OBRAS



“Estamos concluyendo la documentación del Rancho Club, esto forma parte del rescate de uno de los colosos insignias de nuestro pueblo. En él se podrá contar con áreas de recreación y gastronomía que permitan ofrecer un servicio de calidad. También se remodeló y presta servicios la pizzería Salermo”, mencionó.



En relación con los proyectos vinculados al PADIT (Programa de Atención al Desarrollo Integral Territorial), explicó que están en estudio el proyecto de carbón vegetal de marabú y el de producción de carne de conejo pertenecientes a la empresa genética Camilo Cienfuegos.



“Tenemos previsto la construcción de un hostal con restaurante en las riberas del río San Diego para prestar servicio a la población y a extranjeros que acudan a los tratamientos del balneario. Además, el municipio debe incluirse, a finales del presente año, en la Ruta del Tabaco que comienza en el kilómetro 120 de la autopista nacional”, comentó.



Consolación también pretende vincular las actividades de visitantes extranjeros a las modalidades de agroturismo, al bulevar municipal y al patio de Pelegrín.



A la par, se diseña, de conjunto con la universidad Hermanos Saíz, paquetes de senderismo, turismo ecológico y avista-miento de aves en la zona norte del territorio conocida como Ceja del Negro.



En el caso de la reanimación de la ciudad y “casi recién salidos del horno”, de acuerdo con las palabras de Álvarez Velázquez, están el salón de protocolo y el rescate del monumento a Miguel Cabañas.



“Se trabaja de forma activa en el remozamiento del hotel La Villa y en la creación de la emisora de radio y el telecentro municipales, como colofón la creación del parque de los Anónimos y un busto a la memoria de Paulina Pedroso”, afirmó.



ILIÁI, EL LOCO SOÑADOR DEL BULEVAR



Otra de las actividades de reanimación está en el bulevar, donde la iniciativa recae sobre Iliái Hernández Cruz, un trabajador no estatal que decidió emprender un sueño o una locura como él mismo la clasifica.



“La decisión fue cederle en arrendamiento parte del sitio, con vistas a ofrecerle mejor vida útil a este espacio. le encomendamos el cuidado y protección del lugar, y se tiene previsto la apertura de varios locales gastronómicos de excelencia, pues el municipio carecía de ellos”, dijo el vicepresidente.



Iliái, un loco soñador, como se define, alega que en primera instancia solo buscaba mejoras económicas y bienestar familiar, pero después de comenzar se percató de la gran obra que estaba por hacer y las ventajas que traería a su pueblo.



“Lograr que el casco urbano de Consolación crezca en belleza, en armonía, y que el municipio disponga de un bulevar con todas las características infraestructurales de gastronomía y recreación es ahora la meta que persigo.



“Esta idea tiene como objetivo también que los habitantes poco a poco se vayan sumando al cuidado de las instalaciones estatales y a la concientización colectiva de la limpieza de las calles de la ciudad”, mencionó.



El proyecto estuvo en estudio durante cuatro meses hasta que finalmente le otorgaron a Iliái un crédito bancario de un millón de pesos, bajo el respaldo de algunos de sus bienes personales.



“Hoy muchos creen y dicen que yo compré el bulevar y es mío. No es así. Es patrimonio del municipio; y no es menos cierto que yo remocé el espacio con la puesta de cestos, macetas, plantas, carpas, pintura y otros elementos, pero es un lugar para todos, y que todos debemos cuidar”.



Iliái agregó que en esta reanimación se trabaja al detalle, específicamente en la puesta en marcha de las cocinas, el bar, los mobiliarios, la pintura, electricidad, así como en la confección de los uniformes profesionales de los trabajadores, desde los que elaboran los alimentos hasta los custodios.



Según este creador, el proyecto pretende marcar una pauta, un antes y un después, un espacio donde los consolareños se sientan a gusto.



Hernández Cruz concluyó la entrevista con anécdotas de indisciplinas sociales, tema que ha atrasado la terminación, pues refirió que desafortunadamente existen, desde personas que ha sorprendido hurtando las plantas de madrugada hasta los que en riñas personales destruyen la propiedad pública.



Sin duda, un gran reto para un solo hombre, que con su sueño logró transformar un entorno poco animado en una ruta de obligada visita. Un proyecto del que los consolareños ya son parte indiscutible, y que por ende, deberán cuidar, amar y proteger.