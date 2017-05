Fidel entre los pinareños

René Pérez Blanco, jubilado de la Aviación. / Foto: Carlos Bauta

El Primero de Mayo en Pinar del Río es algo muy especial, se ha convertido por años en el momento en que todos: niños, jóvenes y ancianos coincidimos en la calle Martí y otras arterias principales de la ciudad para dar un sí por Cuba y por la Revolución.

Este año por primera vez, no está físicamente Fidel, el eterno Comandante que nos acompañará siempre, y que sus ideas seguirán siendo un paradigma para todos los cubanos, incluidos los de las nuevas generaciones. Por eso cada uno de los entrevistados nos habló de lo mucho que hizo el líder de la Revolución por los trabajadores de este archipiélago y del por qué están desde temprano como parte de ese mar de pueblo.



René Pérez Blanco, jubilado de la Aviación.



“Desfilo hoy porque veo a Fidel multiplicado en este pueblo heroico, y nosotros estamos dentro de él para defender las conquistas de la Revolución.



“Cuando veo a este pueblo siento una emoción grandísima. Tenemos a Fidel aquí que nos va a seguir acompañando, los trabajadores están aquí, porque el ejemplo que dio nuestro máximo líder a todo el mundo no lo podemos olvidar, por eso todas estas personas seguimos sus enseñanzas y doctrinas”.



Aleida Palacios Cue, coordinadora y representante del consejo de iglesias de Cuba en Pinar del Río.



Foto: Carlos Bauta



“Desfilamos con todos los trabajadores por el sentimiento de ser cubana, y por unirme al pueblo de Pinar del Río y al pueblo de Cuba, y sentir el amor de este país en mi corazón. La iglesia también está unida a todo el sentimiento revolucionario de los cubanos.



“Fidel para nosotros significó algo lindo y grande, ya que Dios estuvo siempre con Fidel y con todas sus ideas, y con el pueblo cubano”.

Zenaida Reyes Machín, jubilada de la Empresa de Cítricos.



“Con mis 79 años estoy aquí firme a la Revolución, a Fidel y a Raúl. Me siento muy orgullosa de poder estar en la calle Martí, porque nunca he dejado de venir a un desfile, esto es un momento especial para todo el pueblo y me gusta estar con mi gente.



“Para mí Fidel es lo más grande que ha pasado por el mundo y está para nosotros vivo, para mí lo está y ahora hay que luchar mucho más para mantener nuestra soberanía”.



Dayana Salgueiro Borrego, trabajadora de la Empresa Provincial de Construcción Civil.



Foto: Carlos Bauta



“Por primera vez en muchos años el bloque de la construcción cogió el primer lugar y los jóvenes del sector estamos aquí. Para nosotros es un orgullo estar aquí con nuestros compañeros y con todos los trabajadores de la provincia. Llevo varios años trabajando y este año estamos cerca de la tribuna como un reconocimiento al trabajo.



“La labor de nosotros es muy importante, porque la población recibe el beneficio. Entre ciclones y otros fenómenos, una de las principales necesidades es la de viviendas, y somos los encargados de construir casas y edificios.



“Creo que este es un momento importante para Cuba, la Revolución y para los pinareños”.



Alina Padrón, trabajadora de la Empresa de Mantenimiento y Construcción Civil.



Foto: Carlos Bauta



“Hoy celebramos el acto por el Primero de Mayo y estamos todos como siempre muy alegres, presentando a Cuba entera y con la certeza de que Fidel está más que nunca con nosotros.



“Hoy desfilamos en los primero y esto es un reconocimiento, nuestra empresa aporta en la construcción de viviendas damnificadas por los ciclones y de obras sociales, somos importantes en el desarrollo de la provincia, un sector fundamental para la sociedad y para nuestro país”.



Njimogna Loukouman Akim, presidente nacional de la Asociación de Médicos Africanos formados en Cuba (AMAFC) y presidente del Consejo de Nacionalidades de la UCM de Pinar del Río. Estudiante de cuarto año de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de Pinar del Río.



Foto: Carlos Bauta



“Desfilamos porque estamos motivados y agradecidos con la ayuda de Cuba para que estemos aquí como extranjeros estudiando en la nación cubana. Eso es una real solidaridad, porque Cuba permitió que los humildes de África estudiaran aquí. Somos más de 10 mil estudiantes y realmente estamos agradecidos.



“Yo personalmente hice mucho esfuerzo para que muchos de nosotros estemos aquí en el desfile para apoyar a Cuba, para decir que nunca se puede aplastar la fuerza de la verdad como dijo nuestro Comandante.



“Vamos a pedir a Estados Unidos que devuelva la base naval de Guantánamo, y también que levanten el bloqueo comercial y económico para que Cuba pueda desarrollarse como cualquier otra nación. Nosotros decimos viva Fidel y Raúl, y que siempre el Comandante quedará en nuestro corazón y que nunca lo olvidaremos, donde quiera que estemos vamos a recordar a Cuba y su Revolución”.