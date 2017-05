Raúl en La Habana Machado en Santiago

Raúl Castro preside acto por el Día Internacional de los trabajadores / Foto: Captura de la TV

Tal como se previó, a las 7:30 de la mañana en La Habana y a las 7:00 en Santiago de Cuba millares de cubanos iniciaron los desfiles por el Primero de Mayo, presidido en la Capital por el General de Ejército, Raúl Castro, y en la tierra oriental por José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido.

Raúl, jubiloso, saludó a su pueblo y seguidamente una diana mambisa anunció que las fuerzas estaban listas para recibir la nota del Himno Nacional interpretado por una banda gigante.



La plaza de la Revolución lució sus hermosas galas, una concentración colorida, alegre y combativa, que recordaba como hace 17 años Fidel pronunció su esclarecedor concepto de Revolución.



Estaba vez no estuvo físicamente, pero sí en la memoria de todos los cubanos, en más de 1 630 visitantes amigos, de 86 países y 349 organizaciones, en los combatientes de los cuarteles Moncada, Carlos Manuel de Céspedes y del Granma y la Sierra, en centenares de heroínas y héroes de la República de Cuba y de trabajo y una masa compacta de proletarios.



El 78 aniversario de la CTC y el 56 de la Revolución fue celebrado con ganas, se le exigió al imperialismo el cese del bloqueo y la devolución del territorio de Guantánamo ocupado por la base; se proclamó la solidaridad con todos los pueblos del mundo y se ratificó el apoyo incondicional al hermano pueblo de Venezuela.



Con la consigna de Nuestra fortaleza está en la unidad y dedicada esta celebración a la juventud, Cuba creció, porque en sus plazas y calles no se marcha por reivindicaciones, se desfila para celebrar y para agradecer.



No hay dudas de que el país va cambiando, el entorno es diferente y no se admite que grupúsculos lo enrarezcan, si hay dudas hay que remitirse a estos actos, que no son privilegio de La Habana y Santiago, sino de todos los pueblos, pequeños y grandes de todo el archipiélago.



Esta vez en la tribuna estuvieron como invitados especiales el presidente de Seychelles, Danny Faure; y George Mavrikos, secretario general de la Federación Sindical Mundial (FSM), quien en las vísperas del acto condenó el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados a Unidos a Cuba por más de medio siglo.



Así se vio la celebración nacional desde Pinar del Río, porque ningún acto es ajeno a Guerrillero y su portal mostrará cuán grande es la revolución en todo el territorio más occidental.