Primero de Mayo en Pinar del Río

Aunque a los orientales les llega el sol primero, los pinareños nos levantamos oscuro para no perdernos el inicio de su desfile por televisión y el de La Habana también, para arrancar para el nuestro, que nos queda muy cerquita el lugar.

Aquí tenemos mucho que festejar, en lo económico no vamos mal, aunque nos apretamos el cinto. Hay avances en el desarrollo minero al norte de la provincia en la zona de Santa Lucía, donde prepara la explotación de yacimientos la Minera del Caribe.



Del tabaco no nos podemos quejar, esta vez sí hubo bastante y con buena capa, como necesita la industria y como esperan los fumadores en el mundo, porque estamos en la meca de la hoja.



Tenemos cumplimientos en producción de alimentos, se expenden nuevos productos en la red comercial, los abastecimientos se estabilizan y los constructores están como revolucionados, no hay lugar que no ocupen las pilas de arena, la preparación de mezcla de cemento, se levanten paredes, encobrando y fundiendo, es como un contagio constructivo.



Se acabaron las carreras para saludar fechas, todo se empieza con tiempo, por eso con la fiebre por los preparativos del aniversario 150 de la Ciudad, los pinareños en este primero de mayo tienen muchos nuevos lugares a donde ir.



La verdad que los parques van quedando bonitos, la entrada desde La Habana sustancialmente cambió y ahora el mayor empeño es la Alameda, por la carretera que va como el que busca a Matahambre.



Cuando esta crónica salga, millares de vueltabajeros, desde Los Palacios hasta el faro Roncali, en el Cabo San Antonio, estarán agitando banderitas, porque la fiesta es así.



De todas formas si siguen nuestra Web conocerán como lo celebramos y las fotos serán muchas.