Un “Milanés” proletario

Fachada del teatro Milanés en Pinar del Río / Foto: Osmay Pérez García

En 1893 el teatro pinareño José Jacinto Milanés se vistió de proletario para constituirse en sede de la primera celebración del Primero de Mayo en Pinar del Río, pero después del triunfo revolucionario coincidentemente todos los desfile se celebran en su frente pasando jubilosamente millares de vueltabajeros que ignoran ese dato histórico.

Toda Cuba festeja la fecha del Primero de Mayo y por eso hay tanta alegría en los 11 municipios pinareños, para hacerse partícipes de aquel acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, y que un año después permitió celebrar la jornada conmemorativa en todo el mundo.



Es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las luchas por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el primero de mayo de 1886 y su punto álgido, tres días más tarde, el cuatro de mayo, en la Revuelta de Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general que es celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo.



En Haymarket avanzaban los huelguistas, cuando una explosión mató a un policía e hirió a un número no revelado de participantes, motivo por el que se produce el arresto y la arremetida contra los sindicalistas, que hasta José Martí escribió sobre el oscuro proceso, como oscura ha sido la historia del capitalismo.



El resultado esperado fue el ahorcamiento de los supuestos autores, más esa cuota de ira contra el proletariado que todavía sienten los imperialistas, aunque los usa como mercancía y los explota para su ganancia y alto nivel de vida.



En Estados Unidos, lógicamente, Canadá y otros países no celebran esta conmemoración. En su lugar hicieron el Labor Day el primer lunes de septiembre con un desfile en Nueva York, organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor, en inglés). El presidente estadounidense Grover Cleveland auspició la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882.



En el caso de Canadá se unió a conmemorar el primer lunes de septiembre, en vez del primero de mayo, a partir de 1894.