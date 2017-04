Alerta ONAT sobre cierre de campaña fiscal

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en el territorio alerta sobre el cierre del período de campaña de declaración jurada sobre ingresos personales el próximo sábado 29 de abril.

De acuerdo a los especialistas de la ONAT, es necesario recordar que para el presente ejercicio se convocó tanto personas naturales como jurídicas, y que la campaña actual incluye además la liquidación de los impuestos sobre el transporte terrestre, propiedad o posesión de embarcaciones, utilidades y los ingresos no tributarios.



En el caso de Vueltabajo, hasta la fecha de un potencial a liquidar de 8 331 contribuyentes, solo han declarado 7 440, quedando pendientes 891 para un 90 por ciento de presentación. Los especialistas señalaron también que los municipios más atrasados en este sentido son Viñales y el propio municipio cabecera.



“Aquellos que aún no presentan sus declaraciones juradas deben tener en cuenta que ya marchan contrarreloj, pues el banco también cierra sus operaciones financieras por concepto de fin de mes”. En el caso de no presentar a tiempo el documento, la ONAT procederá entonces a aplicar multas y recargos de acuerdo con lo establecido en el decreto 308/2012 sobre penalizaciones por omisión”.



Por último se reiteró que, al igual que años anteriores, se fiscalizarán la totalidad de las declaraciones, en las cuales no puede haber tachaduras, equivocaciones, omisiones, ni faltar la firma del contribuyente, para refrendar todo lo allí expuesto.