El primero de Mayo no es igual para todos

El Primero de Mayo es una fecha símbolo de dignidad y justicia, pero no todos los países lo festejan. Incluso los que lo permiten, tampoco es igual, porque los sistemas políticos son enemigos por naturaleza del significado de la efemérides.

Las huelgas, un elemento tan antiguo como emancipador, sigue como herramienta fundamental de los trabajadores en las sociedades divididas en clases; la jornada de ocho se ha conseguido mayoritariamente, sin embargo de qué sirve si en un gran número de países las mujeres ganan menos, aunque realicen la misma labor que los hombres.



Por ejemplo en Argentina, España, Brasil los empleados lo que tienen es inseguridad social, a diferencia de Cuba que sí tienen seguridad y más que eso garantías absolutas del Estado, que da sostén más allá de una simple pensión.



En Cuba los trabajadores desfilan con júbilo, en una buena parte de los países latinoamericanos los obreros huyen con pavor; aquí la policía y los demás institutos armados marchan con los trabajadores y en los supuestamente “libres y democráticos” marchan contra los trabajadores.



Sin embargo los Estados Unidos dicen que el capitalismo es el mejor de los mundos posibles y la OEA quiere retrotraer el sistema político venezolano para hacerlo “libre” como quieren ellos, aunque al proletariado haya que molerlo a palos.



La Brigada Primero de Mayo de visita en Cuba tiene integrantes de todas partes del mundo y felizmente ellos, -los que vienen por primera vez- se sorprenderán de cómo se festeja la fecha en un país verdaderamente socialista.



En muchos rincones hay deudas todavía con los mártires de Chicago, en Cuba ¡No! El programa de ellos marcó pautas dentro del Programa del Moncada, porque los que ellos querían para los obreros, Fidel Castro lo consiguió para los cubanos.



Algunos se lamentan de qué Fidel no esté presente en este, y me pregunto por qué. ¿Quién dice que no, si él es el motivo inspirador principal de esta fecha para los cubanos, que sienten con dolor que el Primero de Mayo no sea igual para todos.