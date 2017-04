"Ilusión" rumbo al aniversario de la ciudad de Pinar del Río

Foto: Jaliosky Ajete

Con la mirada puesta en septiembre, mes en que la ciudad de Pinar del Río aspira a mostrar una nueva imagen con motivo de cumplirse su aniversario 150, el Instituto de Belleza Ilusión, ubicado en pleno corazón de la urbe, pretende cambiar su imagen.

Basta con mirar de reojo su fachada para notar una alteración inusual en el sitio predilecto de las mujeres pinareñas, y es que desde febrero han comenzado las obras como parte de una necesaria reparación capital en la institución.



Así lo confirmó María del Carmen Rodríguez Fernández, directora del centro, quien aclaró que el edificio en que está situado es muy viejo y ya presentaba problemas en su estructura, por lo que la remodelación se hacía indispensable.



En los últimos meses, añadió, el piso del salón principal se estaba hundiendo y ya era imposible trabajar allí, por eso se decide comenzar la reparación con urgencia, aunque estaba prevista desde antes como parte de las acciones de transformación que experimenta la calle Martí rumbo al aniversario de la ciudad.



Al emprender las obras, el primer paso de los constructores fue romper todo el suelo del salón, dañado a causa de las tuberías partidas.



Toda la zona principal del Instituto está ahora mismo en espera del remozamiento, que tardó su inicio por falta de recursos, según señaló Felipe Ponce Ceballos, director de la Empresa de Servicios del territorio.



Faltan los principales materiales que necesitamos, explicó, como las necesarias tuberías, las cuales intentamos conseguir en otras provincias y ya tenemos casi adquiridas por un convenio con una entidad artemiseña.



Lo que sí poseemos ya es toda la mano de obra, porque los hombres de los cascos blancos están esperando para la arrancada, así como el presupuesto para conseguir todos los equipos necesarios, precisó.



Pero no todas son trabas en la ardua carrera que enfrenta el Instituto, pues durante el proceso de ruptura fue descubierta una cisterna subterránea que estaba en desuso y será rescatada a fin de no sufrir problemas con el abasto de agua.



Lo cierto es que la previsión de la empresa vueltabajera es que “Ilusión” esté lista para agosto, con una amalgama de servicios que la población no disfruta desde hace años.



Entre estos están, dijo Rodríguez Fernández, el área gimnasio, para el cual ya están listos equipos nuevos y el tabloncillo, así como el sauna, el parquecito infantil y la cafetería, que será arrendada a trabajadores por cuenta propia.



Contaremos, además, con los tradicionales servicios de peluquería, manicura, faciales y podología, todos en locales confortables y con material de trabajo nuevo, añadió.



Sin embargo, sería insensato pasar por alto que "Ilusión", a pesar del ajetreo constructivo en que está envuelta, se mantiene brindando servicios a la población en su salón lateral.



Según Ponce Ceballos mantendrán la unidad abierta al público hasta que las obras de remodelación lo abarquen todo.



Bastaría echarle un vistazo al calendario para comprobar que el actual mes amenaza ya con marcharse y cada día que pasa es tiempo perdido en pos de cumplir los planes trazados.



En "Ilusión", se pudo comprobar que todavía no se emprendió la reparación en casi ninguna de las áreas y esto, sin dudas, resulta preocupante.



Se acerca una fecha importantísima cuando la urbe quiere lucir su mejor rostro para celebrar su cumpleaños por todo lo alto, pero si es necesario esperar un poco más para culminar alguna obra constructiva, sería aconsejable hacerlo y no acortar plazos, a sabiendas de que los apuros son en muchas ocasiones el reflejo tangible de los malos resultados