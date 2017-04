“Mi Aporte a la Patria” se viste con batas blancas

Foto de la autora

La dirección provincial de Salud en Pinar del Río, fue seleccionada como el centro de mayor contribución al movimiento político y de masas “Mi aporte a la Patria”, dispuesto desde el 2014 en el marco del XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

El acto fue celebrado en el Hospital Pediátrico Pepe Portilla, al cual llegaron los 18 trabajadores reconocidos en el territorio por entregar de 100 a 500 pesos (CUP) al servicio del país.



Apasionado de la enfermería y conducido por su amor a los más pequeños, el Lic. Luis Arnaldo Miranda Pérez, secretario del Buró Sindical del Hospital Pediátrico, dio el paso al frente y sirvió de ejemplo a sus afiliados, aportando una cifra de más de 400 pesos.



Con 33 años de trabajo, Miranda Pérez enuncia que “el dinero entregado no es mucho si se analiza la causa por la que se da, es destinado a bienes sociales que nos competen a todos, de ahí la importancia de concienciar a los trabajadores en elevar y cumplir sus compromisos.



Junto a él y para seguir sus pasos, se encuentra Ernesto Alfonso Delgado, jefe de turno administrativo de ese mismo centro asistencial, quien predica también con el ejemplo, pues aun cuando está peritado por una enfermedad con apenas 28 años, aportó 120 pesos.



“Tengo mucho que agradecerle a la Patria y a la Salud Pública, porque quizás otro joven en mi caso, con el diagnóstico de una Neoplasia, no hubiese tenido los tratamientos y las atenciones que me han brindado aquí; puedo decir que estoy prácticamente curado.



“Exhorto a todos los jóvenes a que hagan lo mismo, que piensen que es primordial toda la ayuda para que la Revolución vaya adelante en aras de hacer más por otros como yo”.



Tanto Luis Arnaldo como Ernesto aseguran su asistencia en el desfile por el Primero de Mayo, ambos están motivados para formar parte de esa fiesta que constituye la libertad del pueblo trabajador.



Por su parte Miranda Pérez expresa que “iremos vestidos de lo que somos, de médicos, cirujanos, anestesistas, técnicos de laboratorio, tenemos mucho embullo, llegaremos a la calle como rumberos, con pancartas gigantes, con globos, palomas, para hacer de nuestro bloque, lo más colorido posible, en tanto brindaremos una vez más el apoyo a la unidad en esta fiesta del proletariado, porque eso será este lunes, realmente una fiesta”.



“Veamos al Primero de Mayo como la oportunidad de reunimos para una celebración en la que podemos expresar el agradecimiento por tener un empleo”, así lo expresó Ernesto Alfonso.



“Mi principal impulso para asistir a este desfile es que me siento bien, y cuenten conmigo para decir a viva voz: Somos Fidel”.



Raúl Pita Hidalgo, secretario general de la CTC en Vueltabajo, entregó el merecido reconocimiento a Miladys Orraca Castillo miembro del Comité Central y directora de Salud Pública en el territorio.



Respecto al movimiento, Pita Hidalgo dijo que en lo que va de año, se trabaja para superar al 2016 en cuanto al aporte, para ello los trabajadores dan pasos seguros.



“Desde el día 20 de abril, los afiliados y sus sindicatos, los cuadros profesionales y los secretarios de las secciones sindicales, resaltan a quienes más han aportado al movimiento político. Son estimulados también los centros más destacado en la materia”.



Sobre los preparativos para la marcha obrera, informó que de los 78 actos previstos, hasta el momento se han realizado 17 y en lo que queda de semana concluirán el resto.



“En este 2017 festejamos los logros productivos alcanzados en la zafra tabacalera, en la forestal y en los cultivos varios. Los agropecuarios se esfuerzan para impulsar la campaña de primavera para tener los meses de julio y agosto con buenos resultados para el pueblo”, concluyó.



Ernesto Alfonso Delgado. / Foto de la autora



Foto de la autora