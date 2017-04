Buenas de tabaco en Pinar del Río

A pesar de la sequía que los afectó durante gran parte de la campaña tabacalera 2016-2017, los vegueros de La Palma, plantaron 15 hectáreas (ha) más que las 400 previstas inicialmente en el plan de siembra para el territorio.

Hasta el cierre de la primera decena de abril la recolección marchaba al 103 por ciento, en tanto el acopio estaba al 68; indicador que esperan recuperar después de estas lluvias, pues la zafadura no era posible antes por las condiciones climáticas desfavorables.



Pavel Luis Rodríguez Zamora, vicepresidente para la distribución y la economía del Consejo de la Administración Municipal (CAM), señaló que por el momento los estimados de calidad son positivos, no presentan manchas en las hojas, ni otros daños.



Significa que no tienen reportes de pérdidas de áreas plantadas y esperan cumplir sin dificultad con el compromiso de las 380 toneladas que deben obtener al cierre.



Por otra parte, destacó que, como parte del proceso de crecimiento del cultivo de la hoja, para la próxima campaña incrementarán las áreas de siembra por encima del real obtenido en la precedente y que las escogidas están listas para recuperar el actual atraso en el beneficio.