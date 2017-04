Nereyda, entre la grandeza de la vida y "la casa eterna"

Mujer sepulturera de Los Palacios. / Foto Univision

Nereyda Camejo es una mujer sencilla quien desde hace 10 años permanece cercada por la muerte, sin que esa circunstancia haya hecho aparecer el miedo, mellar su espíritu o sencillamente renunciar a los tantos placeres propuestos por la vida, incluido el disfrute de la familia, para ella el centro de su existencia.

Emprendedora y activa, un día llegó hasta el cementerio de Los Palacios, en Pinar del Río, donde trabajaba su yerno y lo encontró bien atareado por celebrarse el día de los fieles difuntos, además de unírsele otras tareas y ni corta ni perezosa, fue en su auxilio y desde ese momento comprendió la trascendencia de esa labor.



Y ya al poco tiempo era plantilla oficial del campo santo y quizás sin saberlo se convertía, también junto a su hija, en una de las escasas féminas que en el país realizan una labor poco común para el desempeño de una mujer.



Reza un viejo proverbio que las personas que mueven montañas comienzan cargando pequeñas piedras y es el caso de Nereyda, quien por la fuerza no tanto del cuerpo sino del espíritu, hoy trabaja de tú a tú con los tres restantes integrantes del colectivo y es la representante del cementerio local, a pesar de haber dejado la juventud atrás hace algún tiempo y contar ya con bisnietos y 64 años.



Tal vez ella misma ignore su coraje, pero sí interioriza que su labor de sepulturera supera cualquier miedo y por eso pronto olvidó los sobresaltos de los inicios cuando algún pomo caía o el menor ruido le hacía volver rápido el rostro y ahora ha llegado al cementerio bien entrada la madrugada, en casos de emergencia ante el hallazgo de algún cuerpo en estado de putrefacción sin que los nervios le jueguen una de esas malas pasadas.



Con el tiempo me acostumbré, pero para mí lo más incómodo resulta cuando los dolientes vienen a extraer los restos de sus familiares y en muchos casos están íntegros a pesar del paso del tiempo; entonces se crea una situación muy dolorosa, eso me lacera el alma y en esos casos se pasan los despojos a las llamadas bóvedas de proceso.



Asegura que los muertos salen, porque todo lo afrontado allí así lo confirma y rememoró el caso de una niña que llegó al lugar con su mamá y comenzó a curiosear entre las tumbas y de pronto sus gritos de terror llenaron el recinto, ¨mamá, mamá , -decía corriendo a gran velocidad- salió un muerto...¨



Todos fuimos a su encuentro, pero solo se trataba de un trabajador que emergía a la superficie tras proporcionarle limpieza a una fosa, afirmó, y a la niña tuvimos que darle agua y convencerla hasta tranquilizarla.



Meditativa, confiesa que siente cada muerte y especialmente ha pasado momentos tristes cuando tuvo que dar sepultura a una tía y a una prima y también a niños y a jóvenes, quienes no llegaron a conocer el verdadero significado de vivir la vida.



Respeto mucho el dolor ajeno, por eso cuando la gente viene a visitar a sus seres queridos trato de tener el entorno limpio y proporcionarles ayuda siempre que la precisen.



Defensora del medio ambiente, vela porque no queden depósitos de flores con agua donde pueda alojarse el Aedes Aegypti y las flores cuando se secan son retiradas de inmediato para mantener la limpieza del sitio, "en respeto a los difuntos, a sus familiares y también, aunque parezca paradójico, por el sentido de pertenencia de los cuatro trabajadores, todos integrantes de mi familia.



"Algo que nunca olvidamos es la protección de los empleados, los guantes, las botas de goma y otros medios que en la mayoría de los casos los tenemos que buscar nosotros mismos, porque los facilitados por Comunales son insuficientes, como también es escasa la atención que nos brindan y la respuesta al reclamo de la sustitución de las tapas defectuosas¨, sentenció.



Y así entre esculturas de ángeles, capillas, la blancura de las tumbas y la paz del campo santo, transcurre la rutina de esta mujer, que dice estar totalmente segura de que la vida bien vale la pena y hay que amarla y disfrutarla intensamente, porque cuando se llega a este punto, todo acaba para quedar bajo la perenne cobija de "la casa eterna".