Médico pinareño salva a niños en Perú

Con un niño peruano / Foto: Cortesía del entrevistado



El humanismo de los cubanos es proverbial, sus curas van más allá de las dolencias del cuerpo, para las familias son más que médicos, se yerguen como verdaderos consejeros, derrochan amor por los niños y ese inestimable valor agregado lo envidian en donde estén.



La Brigada internacionalista Henry Reeves, creada para contingencias por el sistema de salud cubano está hoy en suelo peruano y sus autoridades resaltan la laboriosidad, el profesionalismo y la entrega de los 23 profesionales que a diario atienden a cientos de afectados por las inundaciones.



Cuba no ofrece lo que sobra, sencillamente comparte lo que tiene, y es la riqueza que hace grande a la brigada, a la que pertenece el doctor Oldrich Gort Gutiérrez, médico desde hace 21 años especialista de primer grado en Pediatría hace 16 años.



Con sus 44 años carga mucha experiencia, ahora está en Piura, en los impresionantes Andes peruanos, pero antes estuvo dos años en la República de Mali, y está fogueado en emergencias catastróficas, su entereza la probó en los terremotos de Nepal, 2015; Ecuador, 2016, y ahora por las inundaciones en Perú.



Su misión en la vida es salvar niños, tiene esa extraordinaria escuela que es el Hospital Pediátrico Pepe Portilla, donde es jefe de servicio en la sala de Gastroenterología.



En la retaguardia está Nuria Pérez Álvarez, su esposa, licenciada en Enfermería, quien trabaja en la sala de rehabilitación del policlínico Pedro Borras y es parte de su fortuna, compuesta por los hijos Oldrich, d 15 años y estudiante de preuniversitario y Oscar, de 13 y alumno de secundaria. Además de sus padres Rosita y Adalberto, vecinos del Reparto Hermanos Cruz.



Y con humana sinceridad – mediante el correo electrónico – el brigadista afirma: “La separación de la familia siempre es difícil, no puedo decir que no los extraño, pero hoy mi deber como médico, como revolucionario, como cubano y como ser humano es aquí. Sé que mi familia sienten que hago lo correcto y tengo confianza en que mis hijos también lo harán llegado el momento”.

Los profesionales de la salud y todos los internacionalistas cubanos trabajan regularmente en condiciones adversas, pero no se amilanan; él lo resume muy fácil “Los riesgos siempre existen, puesto que salimos a lugares en situaciones de desastre, pero somos conscientes de ello y mantenemos una responsable protección personal y colectiva como brigada.

Con su colega Orandelys / Foto: Cortesía del entrevistado

En estos momentos la Dirección Provincial de Salud, en Pinar del Río, tiene 2575 colaboradores en 42 países, y en la misión Reeves están Oldrich y a Orandelys de los Santos Machín, especialista en Medicina General Integral en el policlínico Isabel Rubio, de San Diego de los Baños, en Los Palacios y con quien haremos un idéntico trabajo.



La opinión pesa



“Ser internacionalista es un principio básico de todo revolucionario –explica-, la ayuda incondicional a toda persona necesitada en cualquier lugar y situación en que se encuentre, sin que la distancia, riesgos y condiciones adversas constituyan un impedimento. Nada es más gratificante para mí que ver un paciente (en mi caso un niño) salir sano, sonriente y poder reincorporarse a la vida, después de ser tratado, máxime cuando hablamos de pacientes con malas condiciones socioeconómicas, (y subraya en mayúscula) a los que se le hace MUY difícil el acceso a los servicios de salud”.



Su relato sobre el estado de la población y la niñez del lugar es sobrecogedor, por eso reproducimos sus palabras: “Acá trabajo en un centro de salud llamado Cesamica, del SIS (Seguro Integral de Salud) y tengo la satisfacción de que mis pequeños pacientes pertenecen a la clase social más baja, los más empobrecidos, ese Seguro médico solo se le otorga a los que no disponen de recursos, sus padres no tienen empleo.



“A mi juicio la niñez se ve más afectada por el bajo nivel educacional y el per cápita de entrada económica familiar, a lo cual se le suma un deficiente sistema de salud, con ausencia total de actividades de promoción y prevención.



“Se atienden alrededor de 45 niños diariamente, pues aunque en ocasiones acude algún pediatra local, solo ven un pequeño número de casos y alrededor de 11 y 30 del día marchan a sus clínicas privadas, a las que desgraciadamente estos pacientes no pueden ni entrar.

“Las afecciones por las que más acude la población infantil en estos momentos son cuadros febriles inespecíficos, dengue y diarreas. Todo acompañado por un alto porcentaje de malnutrición.



“Como médico y como cubano me llena de satisfacción que cuando van a sacar su tique para la consulta solicitan siempre al doctor cubano, créeme no exagero...Eso demuestra como la brigada cubana - en sentido general - ha tenido un altísimo nivel de aceptación, tanto por las autoridades locales y sui Ministerio de Salud, pero fundamentalmente por la población de Piura.”



Lógicamente, ese nivel de comprometimiento hacen exclamar que estarán en el intrincado Paraje el tiempo que las autoridades locales y el pueblo lo necesiten.

Brigada Médica en Piura / Foto: Cortesía del entrevistado