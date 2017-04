Lluvias significativas pero sin repercusión en presas pinareñas

Las precipitaciones de las últimas 24 horas en Pinar del Río pueden calificarse de significativas en algunos territorios, teniendo en cuenta su presencia en todos los municipios y la sequía en esta región; sin embargo, los embalses se mantienen inalterables.

William Mayola Ledesma, director adjunto de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico, explicó vía telefónica a la Agencia Cubana de Noticias que a partir de la situación mostrada en los meses precedentes, los 19. 4 milímetros (mm) acumulados como promedio en Vueltabajo resultan notorios.



Resaltó que las cifras más importantes se registraron en el municipio de Minas de Matahambre (62. 5 mm), en la ciudad cabecera con 50. 8 mm y en el poblado de Puerto Esperanza, en Viñales (47. 3).



De ese modo, la provincia se encuentra con 34 milímetros, de 72 que constituyen la media histórica correspondiente al mes de abril.

Precisó Mayola Ledesma que, no obstante, las presas exhiben el 51 por ciento de su capacidad total de llenado, o sea, unos 396. 3 millones de metros cúbicos, pues no han ocurrido escurrimientos debido a la infiltración del agua a la tierra.



Juan Miguel Díaz Díaz, especialista del Centro Meteorológico Provincial, dijo que que la lluvia no ha generado afectaciones por su comportamiento de forma ligera y continua.



Apuntó que para las horas venideras deben proseguir las precipitaciones, asociadas a una hondonada en niveles medios y bajos, la cual incide sobre el archipiélago cubano.



En el periodo comprendido de enero a marzo, Pinar del Río alcanzó 100 milímetros de lluvias, de 243 previstos para la etapa, toda vez que los municipios de Guane y San Luis fueron los de menores números.