Con motivo de reconocer la labor realizada por los galenos consolareños durante la pandemia de la Covid-19, dio inicio la jornada de reafirmación revolucionaria en el territorio.

Durante el acto se valoró el trabajo intensivo desarrollado por todo el personal de salud del municipio, el cual desde los primeros casos positivos detectados no vaciló en hacerles frente.

El doctor Julián Domingo Fábregas expresó que en tiempos como estos no hay mayor virtud o ejemplo que la misión de defender la soberanía de la patria, y enfrentar los desaciertos del imperialismo.

“Nosotros no hemos cejado en nuestro empeño de vencer la Covid, y que a nadie le quepa duda que lo vamos a lograr, es solo cuestión de tiempo. NO existe hoy un solo trabajador del sector de la salud que no haya escrito páginas de dolor o de gloria en estos meses. Y es por ellos, por nosotros que estamos hoy aquí”.

“Sabemos que sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. Nosotros, a pesar del cerco que nos tiene impuesto el gobierno de los EE.UU., continuamos llevando salud, amor y esperanza a los pueblos amigos y a todo el que lo necesite”.

“Desde aquí decimos que no renunciaremos jamás a nuestros ideales de soberanía, y que los médicos cubanos siempre seremos uno de los bastiones inexpugnables que defienden y sostienen la revolución. El inicio de esta jornada de reafirmación revolucionaria no es sino un canto a la vida desde cada consultorio y hospital consolareño”.

Por último, en el acto se reconoció el trabajo de los colectivos de los policlínicos “5 de Septiembre” y “1 de Enero” respectivamente, así como de la clínica estomatológica y la farmacia municipal.