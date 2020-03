El golpe… ¿enseña?

Lo que lleva es un buen par de nalgadas, para que aprenda», «Yo le tenía terror a la chancleta de mi papá», «Me dejaban el cinto marcado en las canillas»... y así podrían ser incontables los recuerdos, las anécdotas y las opiniones en torno a usar el golpe como método de disciplina.

¿Cuántas personas no han experimentado situaciones como estas?, ¿a quién no le han propinado una buena nalgada para corregir el mal comportamiento?, ¿cuántos padres no pierden la paciencia ante algún berrinche o desobediencia y recurren a soltar la mano u optar por otro instrumento castigador?

Entonces, ¿enseña? Sí, por supuesto, sobre todo a golpear, a reproducir violencia. Esa disciplina aprendida a golpes se basa principalmente en el miedo, y ser una figura de autoridad implica confiabilidad y respeto, no temor.

Según especialistas en Psiquiatría Infantil, el comportamiento inadecuado del niño se puede corregir con actitud de respeto y amor, jamás con gritos, peleas o golpes. No es necesario dar nalgadas si le hemos enseñado las reglas en el hogar, en la escuela y en la sociedad. La nalgada es pérdida de control del que la da, pues no sabe cómo solucionar el problema de disciplina. Es la salida más fácil del momento.

Las manifestaciones de violencia pueden ser aisladas, incluso a veces ni somos conscientes de ello, ya que una «nalgadita» de vez en cuando o un «sacudión» no parecen ser señales de maltrato infantil. Y a más de uno se «nos va la catalina» ante perretas indetenibles o al ver que nuestros hijos transgreden los límites de la obediencia.

El concepto de maltrato infantil abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

La ciencia ha estudiado que incluso cuando no tenemos la intención de hacerle daño a los hijos podríamos causarle trastornos. Existe algo llamado el Síndrome del niño sacudido, que es más frecuente en menores de seis meses y sucede a veces cuando el bebé, en una perreta inconsolable, saca de quicio a quien esté a cargo de su cuidado y este lo sacude por el tronco para intentar que se calle.

Este simple hecho puede causar hemorragias, hematomas, fracturas y hasta apófisis intravenosas, y es solo un ejemplo de lo que tal vez, sin quererlo, causamos a las personas que más nos importan.

Y aunque nos referimos en este comentario más bien a los golpes como método disciplinario, mucho también pueden afectar los gritos y las humillaciones en los más pequeños.

Las consecuencias quizás no se vean al principio o se tornen invisibles ante la vorágine de la vida diaria, pero está comprobado que existen y que perduran si no se actúa a tiempo.

Más que lograr obediencia o ayudar a conformar una personalidad adecuada se genera agresividad, baja autoestima, sentimientos de minusvalía, humillación, tristeza o los convertimos en niños irritables, gritones que resuelven sus problemas con ira.

Al pegarle a los hijos debemos recordar que estamos formando al padre o a la madre de alguien más; que son el reflejo de lo que le enseñamos diariamente y es eso lo que van a reproducir en su comportamiento cuando tengan que hacer uso de su autoridad.

La educación que les damos desde pequeños los prepara para enfrentarse y lidiar con las tribulaciones de una sociedad. Las manifestaciones violentas no solo se revelan físicamente, a veces las cicatrices que más duelen son las que no se ven.

Conversar, negociar, establecer normas y compromisos familiares puede ser un camino más largo, más arduo, pero muy necesario. El golpe como técnica disciplinaria se ha demostrado que es inútil. No funciona ni para el niño ni para el padre ni para la sociedad. Es una relación de pérdida total que desencadena en menos amor, incomprensión y huellas que, aunque invisibles, no se olvidan nunca.