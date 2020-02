Las colas nuestras de cada día

El año es fresco, recién estrenado, pero hay hechos que continúan como si los hubiéramos sembrado con el origen del hombre y, además, nos hemos acostumbrado de manera imperturbable a que jamás tendrán solución.

Las colas es uno de ellos: a diferencia de los huracanes que nos fustigan una parte del año, ellas están presentes cada día de la vida.

Para la casi totalidad de la gente ese es un mal necesario mientras exista la escasez; otros las consideran como un castigo divino y quizás ninguno o muy pocos cavilan para eliminarlas o al menos disminuirlas, organizarlas o... no sé cómo identificar las causas que las provocan porque los periodistas, como el resto de la sociedad, podemos tener ideas, pero la solución corresponde a los que administran: ellos conocen el problema, sus potencialidades y posibilidades de cada sitio.

Por ejemplo, soluciones existen: en algunos establecimientos de la red comercial, ante la avalancha de tarjetas magnéticas, organizaron una caja para el pago rápido de quienes lo hacen en efectivo. No hay duda que es una buena idea.

Pero hemos visto a otros que cuando tienen un producto de extraordinaria demanda se comportan como si fuera uno normal. Quizás la solución está en designar más empleados a esa área y buscar una forma de pago que no interrumpa el resto del funcionamiento del establecimiento.

Hace solo días presenciamos en varias tiendas una larga cola para adquirir detergente, y la solución en estos casos fue cerrar las puertas e impedir así la compra de cualquier otro producto.

Otro mal de nuestro comercio es la lentitud. El empleado cuando comienza su turno lo hace para ocho horas, pero el cliente no dispone de ese tiempo. La justificación es que «la actividad requiere calma» para evitar errores en el cobro. Y hay que recordar una máxima: el comercio tiene que ser ágil y dinámico, le pagan para servir, pero al cliente no se le remunera por esperar.

Las explicaciones son tantas y disimiles que tal vez esa sea la causa de que a pocos les interesa buscar alternativas, a fin de cuentas, el bloqueo lo resiste casi todo, y es más fácil decir que esa es la culpa de la escasez y el origen de las colas.

Pero esas largas filas no son exclusivas del comercio. En todos los tramites o gestiones hay algún tipo de cola, así como los empleados morosos, los que se entre-tienen con el celular, las llamadas a las amiguitas o amiguitos en horario de servicio, averiguar si el niño almorzó en la escuela, si el tío que venía llegó temprano... y usted a la espera.

No son mayoría los funcionarios que comprueban si en su centro los empleados comenzaron a tiempo a atender clientes, porque muchos se apuran para cerrar, pero no ocurre así al abrir. Como tampoco los he visto revisar cuántos quedan por atender minutos antes de parar para almorzar. Lo más fácil es decir: «Vuelvan más tarde».

Nadie ha pensado cuánto tiempo pierde la sociedad cubana en colas; eso es bobería para muchos, y no se dan cuenta que ese que está en la cola del detergente, tiene una fila igual o quizás multiplicada esperando por él en su trabajo. O es probable que la cola sea en una consulta o en una oficina que demanda de un trámite urgente.

Y es que el tiempo a pocos le interesa, porque se hacen planes para ahorrar combustible, electricidad, papel de oficina, pero no interesa cuánto dejó de hacer un empleado por estar en una cola.

Si no fuera por la necesidad generalizada, quizás lo de la cola fuera baladí. El paso del tiempo las entronizó y circunstancias conocidas las volvieron a multiplicar, porque desde afuera lo más que podemos hacer es opinar, pero desde adentro los administrativos saben cómo podrán ayudar.

Insisto, no hay algo peor que no tomar parte en un problema, máxime ahora que se nos llama nuevamente a marchar en cuadro apretado para enfrentarlos. Si a las cadenas no les fijamos sus eslabones, toda la vida estaremos lamentándonos y perdiendo tiempo.

Y al eslabón de las colas hace mucho que debíamos haberle hallado «reparación».