Herencia de familia

Fotos añejas, modas pasadas, caras felices; eso son nuestros álbumes de pequeños: un compendio de recuerdos, una apología de la escasez o del apego a cosas materiales que marcaron alguna etapa de nuestras vidas; una muestra de escenas pintorescas de manteles, carteles de «Feliz cumpleaños», ropitas y calzado que se repiten de una generación a otra, en una suerte de reciclaje familiar que trasciende el parentesco para transformarse en herencia que homogeniza la apariencia de los pequeños de casa.

Nosotros, los hijos del siglo pasado e inicios del presente, hemos sido fiel imagen de esta realidad, por vivir en unas circunstancias en que lo poco o lo mucho que tengamos amerita compartirse, legarse a los que vienen después para hacer de la paternidad en momentos de crisis una experiencia más llevadera, al menos en lo que de atuendos se trata.

Mis padres fueron pioneros de su generación en mi familia, y como la primera de los nietos, yo heredé a los varones que me sucedieron todo lo que, desde el machismo enraizado, servía como unisex para que mis tíos se desahogaran de cargas económicas.

Nunca lo supe, no fui consciente de ello porque mi corta edad no me permitía razonar sobre porqué en las fotos de sus cinco años mi primo mayor usaba aquel pulóver del pato Donald que tanto adoraba y aún recuerdo; pero sí reconocí en mí aquel impulso de regalar a quien amaba lo que me era preciado, aprendí también poco a poco a discriminar entre lo verdaderamente necesario y lo que puedo ofrecer a otros para ayudar.

Siempre he escuchado ese refrán que reza que el mérito no está en dar lo que nos sobra, sino en compartir lo que tenemos. En Cuba, en la mayoría de las familias, solo existe lo que tenemos; por eso hemos aprendido a socorrernos, a tendernos la mano en la crianza de nuestros pequeños porque es la etapa de la vida en que más de-penden de nosotros y necesitan de redoblar el esfuerzo de los adultos para aportar todo lo que demanda una infancia plena, con la menor cantidad de carencias (en lo que a lo material se refiere) posible.

No tuve de sobra, también vestí y calcé lo que otros tuvieron antes que yo, acaricié con ternura mis pañales guardados para cuando en el futuro mi mamá decidiera tener por fin un hermano para mí.

Era mágico verlos, imaginarme pequeña como para usar aquella ropita diminuta y fue maravilloso como niña ver a mi hermano envuelto en los mismos atuendos que una vez usé; del mismo modo que recuerdo dulcemente saber que mis primeros aretes de oro los habían usado mi abuela y mi madre. Fue un orgullo tenerlos y me hubiera encantado que en mis travesuras no los perdiera, por si un día la vida me regalara una hija a quien legárselos.

Puede que sea una apología de la escasez, de aquello de que nada nos sobra, pero estas pequeñas herencias de familia, desde mi percepción, pudieran tener hasta un toque más romántico y menos práctico el heredar ciertos bienes de peso espiritual como parte de esa sucesión ininterrumpida de generaciones que reciben de las anteriores todo lo que les es valioso.

En este proceso todos ganamos, en reforzar nuestra familiaridad, en colaborar económicamente con otros, en estrechar el vínculo fraternal entre los pequeños que un día verán con mucha naturalidad ese acto espontáneo de donar a quienes amamos, ese despojo material que representa el acto de ayudar a otros. Ojalá todos aprendiéramos bien esa lección en el curso de la vida. La familia lo necesita, la sociedad también.