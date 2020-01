Felicidad y trabajo: una combinación saludable

Uno de los mayores cometidos de las empresas y centros de trabajo a nivel global ha de ser el de propiciar satis-facción laboral a sus empleados.

Según el estudio Felicidad y Trabajo realizado por la consultora mexicana Crecimiento Sustentable, los trabajadores felices son un 88 por ciento más productivos que aquellos con actitud negativa, lo que nos lleva a pensar que potenciar ambientes donde estos se sientan a gusto puede contribuir al bien del negocio o entidad para la que prestan sus servicios.

Lograr esa atmósfera propicia nunca será sencillo, depende de la suma de muchos factores como la estética y limpieza de las instalaciones. Un espacio iluminado y ventilado reduce ostensible-mente los niveles de estrés y ansiedad del personal.

Por lo general las personas pasan más tiempo en su puesto laboral que en sus propias casas. En tal sentido resultan preocupantes ejemplos como el de la tienda La Cueva, enclavada en la calle Máximo Gómez en la ciudad de Pinar del Río, donde un tufo a humedad demasiado fuerte persiste desde hace tiempo haciendo poco llevadera la visita de clientes y la estancia del personal de servicio, cuestión que puede incidir incluso en la salud.

«Ya me he adaptado, pero en mis primeros días aquí sentía que me asfixiaba», me comentó en cierta ocasión una trabajadora.

Otro caso significativo es la existencia de varios consultorios médicos de la familia (dos y hasta tres) en un mismo local, pequeño por demás, lo que genera hacinamiento, daña la privacidad del paciente y dificulta el desempeño de los profesionales de la Salud.

Además de potenciar la belleza y el confort de las instalaciones, es preciso enfocarse desde la dirección en el reconocimiento y la estimulación de los empleados, hacerlos partícipes de las decisiones que se tomen, escuchar sus criterios e ideas. Una vez que estos se sientan valorados, crearán sentido de pertenencia hacia su centro laboral y se preocuparán por hacerlo crecer.

Un detalle tan simple como llevar desde recursos humanos la relación de los cumpleaños y agasajar a cada trabajador con una postal o una flor en su día puede marcar la diferencia; pero a veces ignoramos la felicidad que reportan estos pequeños homenajes.

Los especialistas aconsejan también estimular una atmósfera laboral divertida y realizar con frecuencia actividades colectivas como un karaoke, una excursión o un juego de béisbol, eventos capaces de generar lazos de afecto y amistad saludables para las empresas.

Admito que no soy muy tomadora de café, pero en los años que llevo en el periódico he aprendido a valorar esta bebida. Cada tarde la sirven en el pantry y es un momento delicioso, porque la gente se relaja, hace chistes y ríe. Es totalmente espontáneo, pero algo tan sencillo como ir por un café nos obliga a compartir.

El bienestar laboral no ha de ser subestimado por quienes tienen la tarea de dirigirnos ni por nosotros mismos. El reto está en ser creativos, en educar para el liderazgo más que para la jefatura, en respetar a todos con sus diferencias, en no descuidar al trabajador enfermo ni al que presente problemas personales, en ser flexible y no intimidante o prepotente con los subordinados, en infundir confianza y no miedo, en construir puentes en lugar de obstáculos y en ayudar al crecimiento individual y profesional de los otros.