Porqué desfilar

Cada año los cubanos esperamos ansiosos la llegada del Primero de Mayo, fecha de gran júbilo para todo el pueblo trabajador, pues es el día en que el movimiento obrero revolucionario de la isla se viste con sus mejores galas.



Como ya es habitual, y casi una fiesta de obligada asistencia, los niños, jóvenes, mujeres y ancianos participamos en un desfile masivo donde cada sindicato porta la insignia que mejor los identifica, reafirmando con pancartas, letreros y demás sus muchas razones para desfilar.



Pero a diferencia del resto de los demás países que también recurren a las calles por estas fechas, en esta isla socialista no se marcha en tono de protesta para exigir mejoras salariales, para evitar recortes al presupuesto o exigir derechos violados. No.



Esta celebración nuestra es un variopinto jolgorio donde el obrero a pie de obra estrecha fuertemente su mano contra la del intelectual y la del campesino. Donde hombres y mujeres de múltiples estampas expresan la realidad del socialismo que unidos construimos. Este es un día para demostrar que luchamos todos por nuestro bien común, y por el de la América toda como dijera el apóstol.



Quizás para algunos sea un día de cierta tristeza, pues es la primera vez que nuestro heroico e imbatible Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz no estará físicamente.



No obstante, sí caminará junto a nosotros. Observando desde su invencible bastión en el corazón de cada cubano, en las sonrisas de los pequeños, y en todas las medallas de nuestros héroes. Ahí estará él, combativo y vigilante cual padre orgulloso.



Esta jornada será momento propicio para enaltecer el valor del trabajo, potenciar al máximo el aprovechamiento de las reservas de eficiencia que existen en cada colectivo laboral, ahorrar recursos en función del cumplimiento de los planes productivos y de los servicios.



Ratificaremos los acontecimientos que enaltecen nuestra historia y tradiciones de lucha como el aniversario 56 de la victoria de Playa Girón y la proclamación del carácter socialista de la Revolución, los aniversarios 55 de la creación de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 50 de la caída del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara.



Marcharemos por los líderes obreros como Lázaro Peña González, Jesús Menéndez Larrondo, José María Pérez Capote y Aracelio Iglesias Díaz. Además, multiplicaremos el reclamo por el cese del bloqueo económico impuesto por EE.UU., y demandaremos la devolución del territorio ilegalmente ocupado de la base naval de Guantánamo al tiempo que confirmaremos nuestra solidaridad con los pueblos del mundo que luchan contra las políticas discriminatorias.



Fomentaremos con nuestras consignas y nuestros pasos certeros la vanguardia en los planes de exportación y sustitución de importaciones, en el ahorro y en el fortalecimiento de valores como el altruismo, la solidaridad y el patriotismo.



La tradición deja poco por decir, pues tenemos una historia sumamente grande que nos precede hoy, por lo que más de 70 000 pinareños nos hemos dado cita hoy aquí.



Cada cual tiene sus porqués, pero nuestro propósito común es el de demostrar la unidad, alegría y compromiso que nos caracteriza, abanderados con esta maravillosa obra social que hemos construido durante más de medio siglo, para decirle al mundo que Nuestra fortaleza es la unidad.