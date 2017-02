La verdad pinareños que el periódico es una fuente de cultura, por eso lo digo yo, cuando más lo acerques a la cabeza más aprendes y deja las manos para otra cosa que esas complementan el principio de Estudio y Trabajo, cada cual a lo suyo. / Foto: Jaliosky Ajete

El pinareño es así: gente humilde que trabaja de sol a sol, anda por las calles en busca de desafiar la rutina, esa que al mismo tiempo constituye parte insustituible de la idiosincrasia del cubano.

Una mirada y una sonrisa lo dicen todo. Así como se ven actúan ante sus quehaceres y te acogen como si fueses uno más de la casa.

El vueltabajero pasea sin miedo y sin perjuicios, ajeno del que dirán los otros, ya sea por su caminar, lo que hace y cómo lo hace.

En su propio deambular prima la jocosidad que lo distingue en cualquier parte del mundo, simplemente, porque somos así.



Grande soy aunque sea con patas de palo y con la ayuda del fotógrafo me dirán el mango del barrio… pero nada de mangos bajitos, el mango está alto. Foto: Jaliosky Ajete



¡Niñaaa! Que mirada, nadie te va a arrebatar el helado. Disfrútalo. / Foto: Jaliosky Ajete



Psss, los de la sombrita en el muro ¿Qué hacen a espaldas de la gente?. / Foto: Jaliosky Ajete



Debajo de cualquier piedra sale una rana; de cualquier nailon sale una jaba y que clase de limpieza dará ese detergente… bueno dice Power (poder). / Foto: Jaliosky Ajete



Bucarito tejido, dinos ¿Cuál es la más linda? / Foto: Jaliosky Ajete



Una Nikkon, Cannon, Leika, Kodak, Miranda sacan tremendas fotos, pero esta depende de Jaliosky, no importa la cámara si no hay un artista atrás del lente, quién dice que esa no es de premio… el tabaco vueltabajero, alto, bien alto como merece. / Foto: Jaliosky Ajete



No hay dudas, Pinar del Río Campeón aunque tenga un platillo volador en la cabeza. / Foto: Jaliosky Ajete



Cuanta belleza tiene el Milanés, da lo mismo que sea trigueña como rubia. / Foto: Jaliosky Ajete



Mira…oye, estoy de incógnita, solo llamé para decirte que te quiero: Feliz 14 de febrero. / Foto Jaliosky Ajete



¿Y por qué me retratas? No has visto a un hombre con flores, si las rosas son tan lindas como las mujeres y cuando voy una mujer casi ni me miran. / Foto: Jaliosky Ajete



¡Vayaaa, su guagua aquí! ¿Dónde? / Foto: Jaliosky Ajete



De que lo lleno lo lleno. Aprovecha ahora porque cuando esté de vuelta no hay quien me haga una foto. / Foto: Jaliosky Ajete



Que la paz sea con ustedes. / Foto: Jaliosky Ajete



Cada cual a lo suyo, aunque yo sea británico, no estoy en nada con el arte, lo mío es manguera cubana. / Foto: Jaliosky Ajete



Pues como te decía, yo las pizzas que vendo las entrego calientitas, las pongo sobre el motor. / Foto: Jaliosky Ajete



Chino ponchao, se clavó un clavito, porque no le puso a la bici zapatillas como las de él. / Foto: Jaliosky Ajete



La verdad que no hay nadie con inteligencia pura como el pinareño, cuando se le canse una bicicleta se monta en la otra. Al parecer que se le cansaron las dos, que lástima. / Foto: Jaliosky Ajete



¿Platanitos o canarios? Mira pa´lante que se te salen algunos de la jaula. / Foto: Jaliosky Ajete



La noria de la vida. “Cuando yo sea grande, voy a cargar igualito a mi papa”, dice el niño. También esta es de premio. / Foto: Jaliosky Ajete