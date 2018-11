Jaque mate

El ajedrez pertenece a la misma familia que el Xiàngqí (ajedrez chino) y el Shōgi (ajedrez japonés). / Fotos: Januar Valdés Barrios

Los soldados se preparan para la batalla. El rey y su dama repasan el plan de ataque. Las torres están bien fortificadas y desde lo alto los vigías observan atentamente cualquier movimiento. La caballería ya está lista. Faltan segundos para que inicie la guerra.

Pero esta no es una cualquiera y tendrá lugar en un ambiente sosegado y tranquilo. 64 casillas, divididas a la mitad entre blancas y negras. Todas las piezas puestas en su sitio. El equipo blanco es el primero en hacer su movimiento: peón D-4. Y comienza la ofensiva, que no termina hasta que el rey no esté rodeado y bajo un ataque del cual no se puede librar.

El ajedrez es un deporte antiguo, tanto como las civilizaciones humanas, pues en descubrimientos arqueológicos efectuados en la zona donde antes estuvo ubicada Mesopotamia (actualmente ocupada por algunos países del Medio Oriente entre los que destaca Irak), se han encontrado objetos que demuestran la existencia del juego o de uno similar aproximadamente desde 4000 años antes de Cristo.

La certeza del lugar exacto en que surgió no existe, pero varios expertos coinciden con lo expuesto por Duncan Forbes en su libro “Historia del Ajedrez”, quien explica que tuvo su origen en la India, en el Valle del Indo, y data del siglo VI.

Pero lo importante es cómo ha sabido superar el paso del tiempo, para convertirse en el favorito de muchas personas, desde grandes hasta chicos, quienes se enamoran de ese mundo de guerras, tácticas y estrategias, en el que no gana la fuerza, sino la inteligencia.

Llegó a nuestro país a través de los españoles, durante la etapa de colonización, y en la actualidad son varios los nombres cubanos que destacan en este deporte a nivel mundial: José Raúl Capablanca (1888-1942), Leinier Domínguez (1983) y la pinareña Lisandra Ordaz, considerada una de las tres mejores ajedrecistas del país en el siglo XXI.

El juego también tiene sus nexos con importantes personalidades de nuestra historia. Cuentan que Carlos Manuel de Céspedes, el “Padre de la Patria”, era un apasionado trebejista. Incluso, tradujo del francés al español el libro “Las Leyes del Ajedrez”, aporte de gran valor para el desarrollo del deporte en la Cuba colonial. De José Martí también se relata que era un conocedor del tablero.

Para muchos es un juego, para otros un deporte y hay quienes lo asumen como una ciencia o un arte. Lo cierto es que sin importar el significado que se le dé, es una vía sana para desarrollar el intelecto, un universo lleno de magia que cada día más personas se adentran a conocer y amar.

Los niños también se sienten atraídos por el juego ciencia y desde pequeños aprenden cómo jugarlo.

José Raúl Capablanca es el único campeón mundial de mayores de Cuba.

En sus inicios se le conoció como Chaturanga, o juego del ejército, y llegó a difundirse rápidamente desde la India hasta Persia, extendiéndose además por toda Asia.

El “Capablanca in memorian” es un torneo que se celebra anualmente en el país desde el año 1962, como homenaje a la insigne figura de José Raúl Capablanca.

En este 2018 se cumplieron 500 años de la primera partida de ajedrez que tuvo lugar en Cuba, específicamente en Bayamo.

El ajedrez desarrolla las capacidades cognitivas e intelectuales de los más pequeños.

En cada provincia de Cuba existe una academia de ajedrez, adonde acuden amantes del juego para aprender a jugar o desarrollar las habilidades que ya tienen.

El profesor le explica a sus alumnos algunas jugadas que deben tener en cuenta para ganar la partida.

Cada día los pinareños visitan la academia de ajedrez como una manera de socialización y recreación sana.