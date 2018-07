 Siempre por una sonrisa feliz

No hay mayor magia en el universo que la producida por la risa de un niño. Capaces de aliviar el ambiente más hostil con su inocencia, colman los hogares y sitios públicos de una alegría que solo ellos, inconscientemente, saben producir. Travesuras, frases ocurrentes y conclusiones tan obvias y lógicas que los adultos no podemos concebir, son algunas de las escenas más comunes de que disfrutan las familias cuando se reúnen alrededor de sus infantes. Este domingo es su día, el de quienes nacieron no solo para ser felices como dijera el apóstol, sino también para repartir plenitud y luz. A ustedes, con todo nuestro amor.