Una mañana gloriosa para Pinar

Foto: Jaliosky Ajete

Esta mañana Pinar del Río se pintó de rojo y negro. Los vueltabajeros hicimos a un lado el cansancio, el sueño, y dejamos la comodidad de nuestras camas para salir a las calles acompañados por la luz de la luna, y de una mucho más grande, la emanada por las multitudes que inundaron la ciudad.

Esta mañana, como aquella de la Santa Ana, un pueblo se reunió para defender la Revolución en la que cree. No hubo derramamiento de sangre, el color solo se hizo notar en banderas, pancartas, pullovers y en los miles de corazones que latieron juntos para celebrar nuestro Día de la Rebeldía Nacional.



En esta ocasión no estuvo Fidel, no físicamente, pero como la estrella que guía desde la distancia, sus ideas se sintieron respirar en cada uno de los que llegamos a la Plaza Provisional para, en nombre de toda una nación, conmemorar el 64 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.



También fue una mañana gloriosa y también un rocío de patriotismo mojó a los presentes. La presencia de aquellos mártires gloriosos invadió el lugar para decir “presentes”, y la bandera se abrió paso para ondear libremente.



Miles de soles alumbraron con fuerza para convertir en día a la madrugada. En esta ocasión los ojos de ensueño no fueron arrebatados, sino que permanecieron bien abiertos para admirar la grandeza de una Revolución que ha sido capaz de enfrentar los disímiles obstáculos.



Esta mañana Pinar del Río fue la voz de Cuba entera para gritar con todas las fuerzas: ¡Gloria a la mañana de la Santa Ana!



Foto: Jaliosky Ajete



Foto: Jaliosky Ajete



Foto: Jaliosky Ajete



Foto: Jaliosky Ajete



Foto: Jaliosky Ajete



Foto: Jaliosky Ajete



Foto: Jaliosky Ajete



Foto: Jaliosky Ajete



Foto: Jaliosky Ajete



Foto: Jaliosky Ajete



Foto: Jaliosky Ajete