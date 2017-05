Leoni bajo la piel de los pinareños

Leoni Torres en concierto / Foto: Carlos Bauta

Sus conciertos son de los más esperados por el público pinareño, y es que su música atrapa a todo el que la escucha.

Su talento es innegable, reconocido dentro y fuera del país. Tiene una destreza musical digna de ser admirada. El arte le sale por los poros, como si ya fuera parte de él.

Leonardo Torres Álvarez, vocalista, compositor y productor, catalogado como una de las figuras más importantes de la música cubana. Así quizás no sepas de quién se trata pero si nos referimos a Leoni Torres, no hay duda de que lo reconocerás.



Es uno de los artistas cubanos más consolidados, con una fuerte carrera y un futuro que se augura brillante.



Leoni le regaló a los pinareños una noche especial. Canciones viejas, nuevas, unas ideales para bailar, otras para disfrutarlas tranquilamente. Abarca los más disímiles gustos, por ello, no es de asombrar que todo Pinar del Río se movilice cuando se anuncia una de sus presentaciones.



Su carisma, su voz, su baile y la pasión que entrega en el escenario encantaron una vez más a los presentes. Leoni es un artista de multitudes y un espectáculo que disfrutan desde los jóvenes hasta los más mayores.



Este año ha sido decisivo para el artista. Ubicó varios temas en la preferencia popular: “Soledad”, “Me equivoqué” y recientemente “Toda una vida”. A ello se le suma el contrato firmado con la compañía Magnus Media, productora del cantante Marc Anthony.



No obstante, se muestra como una persona sencilla y humilde, que ama a la música, no por el reconocimiento y la fama, sino porque disfruta llegarle al corazón de la gente.



En algunas entrevistas ha expresado que quiere hacer una obra que la gente recuerde. Y sin dudas lo ha logrado, pues se ha establecido en el gusto musical de un público inmenso. Lleva su música bajo la piel y de la misma manera se queda en el corazón de sus miles de seguidores.

