El gobierno de los Estados Unidos está desempeñando un papel clave en la organización, promoción y amplificación de las próximas protestas a nivel nacional en Cuba previstas para el 15 de noviembre.

Cuando fue cuestionado directamente en una conferencia de prensa sobre si Estados Unidos está directamente involucrado en la planificación del derrocamiento del gobierno cubano, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se negó a negarlo, y en su lugar hizo dos declaraciones largas sobre cuánto apoya Estados Unidos las protestas. ‘demandas: respuestas que los lectores escépticos podrían considerar equivalentes a un “sí”. “Estados Unidos sigue profundamente comprometido con la lucha del pueblo cubano … para elegir libremente su liderazgo y su futuro”, agregó Price más adelante en un comunicado de prensa.

Una semana después, el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González, fue aún más lejos y anunció que el gobierno de Estados Unidos sancionaría a Cuba si intentaba interferir con las protestas. “Estamos totalmente comprometidos con apoyar, mantener y fortalecer la voz del pueblo cubano que quiere un cambio”, agregó.

Otros funcionarios estadounidenses han emitido una serie de declaraciones en apoyo de las próximas manifestaciones.

“Estados Unidos comparte la visión del pueblo cubano: democracia, prosperidad y derechos humanos. Apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente el 15 de noviembre y hacemos un llamado al gobierno cubano para que permita la libertad de expresión y escuche al pueblo. Sus voces no pueden ser silenciadas ”, escribió Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental.

It’s becoming clearer that the US govt is indeed the main sponsor of the #15Nov protest in Cuba



What else to say when a top US official @Cartajuanero, NSC Senior Director threatens Cuba with more sanctions if it doesn’t allow a US intervention plan https://t.co/1LdOX7tPB1