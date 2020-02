Hasta que la muerte nos separe

Todos los días se veía pasar al círculo de abuelos a una pareja de ancianos, iban tomados de las manos, uno apoyaba al otro en la recta final, pues ya pasaban de las 80 primaveras, no obstante, esta era una de las formas de disfrutar del amor. De pronto dejaron de verse, y algunos curiosos habían notado su ausencia y comentaban lo que suponían.

Mucho tiempo después, se les vio aparecer juntos, la gente decía: «Eso sí es en verdad un amor eterno». Él se auxiliaba de un bastón y andaba con mucha dificultad, pero a pesar de eso, su esposa, cruzaba por detrás de él su brazo y no soltaba su mano derecha, y no era porque él no pudiera sostenerse, sino porque en esas manos enlazadas llevaban los anillos de boda.