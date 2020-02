Anticipo por el Día de San Valentín

Un joven estudiante, quien vivía solo, en un fatídico accidente perdió una de sus piernas. Él tenía una novia y estaban muy enamorados, de repente, ella dejó los estudios y se fue a trabajar alegando que le hacía falta ganar dinero para resolver su economía. Él pensó que en realidad, se alejaba acomplejada al tener que lidiar con un minusválido; por ello, a través de una llamada telefónica le propuso separarse, pues era lo mejor para ella.

Mucho tiempo después, en que se encontraba muy afligido y encerrado en su soledad, sonó el timbre de la puerta; tomó sus muletas y al abrir, allí en el umbral estaba ella, no tuvo tiempo de decir nada, pues recibió una bofetada sorpresiva que lo derribó, entonces ella corrió y se sentó a su lado, lo abrazó y le dijo: «Cariño, no puedes dudar de mí, todo lo he hecho por nuestro amor. Mañana vamos al médico, te van a probar la prótesis que te mandé a hacer, para que puedas andar siempre a mi lado. Él sintió un nudo en la garganta, no podía decir ni media palabra. La abrazó fuertemente y pensó que era afortunado. Y así entre sollozos le dijo: «Discúlpame mi amor, ahora entiendo el valor de tus sentimientos».