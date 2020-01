Para el 2020

¡Huich, al fin lo logré! Ya te hice el envío del nuevo año, en el envoltorio encontrarás los consejos necesarios para que mantengas las buenas costumbres aprendidas en casa y practiques los valores y hábitos correctos de convivencia social.

Cuando desandes el forro encontrarás los encargos de cómo guiar tus pasos para no caer en la tentación del consumismo desenfrenado; de cómo ayudar a las personas que lo necesiten, manteniendo lazos de respeto y solidaridad.

Te envié un frasco lleno de no te olvides, así nos tendrás presente en tus modos de actuación; dos cajitas de labor, para que la pereza no te haga inútil; cuatro latas de sabiduría marcarán tu andar profesional, y como eres joven, y sé que existe la ten-tación de lucir y de enseñar mucho más de lo que se debe, te aconsejo mantener la sencillez al vestir para que no provoques comentarios impropios y evites miradas perspicaces, por eso te envié dos estuches de tradiciones, para que no te dejes arrastrar por ciertas modas de mal gusto.

En un frasco de perfume, te puse un poco de motivación para que continúe tus propósitos endógenos comunitarios y prosigas adelante con tu proyecto sin renunciar a otros sueños, porque el camino hacia el éxito hay que construirlo con entusiasmo, así que debes encontrarte a ti misma.

En uno de los sobres está el consejo que siempre te he dado: «Cada logro comienza con la decisión de intentarlo», ya que para este nuevo año debes crecerte y saber que en tu interior hay algo más grande que cualquier obstáculo que se presente.

También te recomiendo estudiar, trabajar duro y que te dediques a ser mejor cada día para que puedas dejar una huella en el paso por la vida, porque hay que estar consciente de que nunca se dura más que el sol ni que la luna ni que la tierra, ni más que la historia que se crea.

Por último, en la tarjeta postal que pegué en la tapa de la caja del paquete, te expreso todo el amor y cariño de la familia hacia ti en este 2020. Ahora recibe un fuerte abrazo y muchas felicidades.