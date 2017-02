Una nueva esperanza

De la ciencia. Un nuevo estudio revela que después de morir partes del cuerpo siguen con “vida”, pues algunas células quedan activas ya que cada una de ellas tienen diferentes periodos de existencia, tiempos de replicación y resiliencia (capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos) ante el estrés extremo.

Experimentos realizados en peces cebra permitió a los investigadores descubrir que un proceso químico en el que se dan instrucciones genéticas se acelera después de la muerte. En lugar de detenerse de golpe, la transcripción de genes va apagándose lentamente, paso a paso”, explicaron los investigadores.



El hallazgo no significa que se pueda revivir a las personas o animales que hayan muerto, pero sus resultados podrían ser muy útiles en los estudios sobre el cáncer y los trasplantes de órganos.

La frase de hoy: La vida es breve; el arte, largo; la ocasión, fugaz; la experiencia, engañosa; el juicio, difícil, Hipócrates. (470-360 aC.), médico de la antigua Grecia

Efemérides:



17-2-1938. Nace Carlos Hidalgo Díaz en Pinar del Río, desde muy joven se comprometió con la lucha clandestina en contra de la tiranía batistiana.



21-2-1896. El pueblo de San Juan y Martínez, Pinar del Río, demostró su patriotismo al incendiarlo para impedir que fuese tomado por los españoles.

Los árboles no conocen las palabras. Nunca viajan. Sin embargo, todo su encanto radica en el silencio, e inundan con su sombra la madre que los alimenta. Cuando la lluvia cae, los invade un baño de frescura y con el rocío de sus hojas perfuman al viento.



Afianzados en la tierra soportan sus fuertes ramas para que en cada estación cambiar néctar por miel, flores por frutos, dióxido de carbono por oxígeno, resina por pintura, fibras por madera.



Alguien superior a su sueño penetra en el seno de su espesura y bebe su perfume, como el sediento que llega a la fuente codiciada, y le habla al pasar y al recibir la gratitud del alivio. Tal es el viento. Y ellos que nunca se hablan lo reverencian con un murmullo, como si fuera la palabra divina. Ellos esperan y se reproducen como si estuvieran juntos y se amaran en el tiempo.



Trucos caseros. Para limpiar las tazas manchadas de café o té y dejarlas como nuevas, usa el bicarbonato de sodio, un ingrediente rico en propiedades limpiadoras, antisépticas y antibacterianas, pues con su empleo se eliminan los gérmenes y bacterias sin estropear la vajilla.



Para ello coloca en medio litro de agua dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Sumerge las tazas que desees limpiar en esta solución casera y déjala en remojo durante unos 30 minutos. Friega con espuma y enjuágalas.

Los valores que nos distinguen. Caminaban dos amigos por el bosque. Uno de ellos encontró un hacha, el otro dijo: –Hemos encontrado un hacha. El primero replicó: –No digas, “hemos encontrado” sino “has encontrado”. Instantes después fueron alcanzados por el hombre que había perdido el hacha; y el que la llevaba, al verse perdido, dijo a su compañero: –Estamos perdidos. Ahora este le contestó: –No digas ahora “estamos perdidos” sino, “estoy perdido”, porque cuando encontraste el hacha no me has admitido como parte en tu hallazgo.



Franqueza: Si no estamos dispuestos a compartir los éxitos, tampoco esperemos que nos soporten en la desgracia.

Para reír. Dos amigos: –oye, pues mi hijo en su nuevo trabajo se siente como pez en el agua. –¿Qué hace? –Nada. El otro amigo le pregunta: –¿Cómo está tu mujer? –Regular. –¿Por qué, está enferma?



–No, es que todas las demás están mucho mejor.