Para lograr una vejez feliz

Foto: Cubadebate.

La etapa que marca la vejez, o sea, la que clausura la vida, por ser en la que afloran los achaques de los años acumulados, se puede detener un tiempo si se toman precauciones a favor; pero lo importante es estar preparados para asumir con actitud el desenlace fatídico, ya que el tiempo es un oxidante constante al acelerar los efectos de degaste del organismo.

A simple vista el envejecimiento puede ser observado en la apariencia física de un individuo; no obstante, ver solo el aspecto corporal no es suficiente, pues hay que mirar hacia el funcionamiento interno del organismo.

Entonces, hay que detenerse a pensar y cambiar ciertos estilos de vida como los hábitos alimenticios, evitar el estrés y los disgustos, así se prevén los accidentes cerebrovascular (interrupción del suministro de sangre a cualquier parte del cerebro) y además se debe llevar una vida más saludable para hacerla duradera.

Los médicos hacen énfasis en el control de la tensión arterial: control del peso adecuado, alimentarse correctamente, hacer ejercicios, disminuir el consumo de sal, no fumar y limitar las bebidas que contienen alcohol. Aconsejan comer varias veces al día y no dejar nunca de desayunar; beber líquidos como batidos, jugos naturales o ingerir algunas frutas entre comidas; no abusar del consumo de café y evitar el exceso de azúcar.

Es muy favorable para la salud aumentar los alimentos ricos en fibra vegetal como legumbres y verduras; de este modo podrás hacer más llevadera la vida, con mayor salud y gusto. Usted puede conseguirlo porque eres más fuerte de lo que crees y más capaz de lo que alguna vez soñaste ser, y aunque no se puede regresar a las etapas anteriores, se puede comenzar de nuevo y crear un diferente final.